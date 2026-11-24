أجرى أحمد عبد المحسن، وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا، جولة تفقدية بعدد من المدارس، شملت مدرسة نجع عواد ذات الفصل الواحد التابعة لقرية الترامسة، ومدرسة الراشدين الابتدائية بقرية دندرة، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على مستوى الانضباط الإداري والتعليمي، والتأكد من حضور الطلاب وانتظامهم داخل الفصول منذ بداية اليوم الدراسي.

وخلال الجولة، تفقد وكيل المديرية الفصول الدراسية، وحرص على إجراء حوار مباشر مع الطلاب لقياس مدى استيعابهم للمناهج الدراسية، ومتابعة مستوى التحصيل العلمي لديهم، فضلًا عن التأكد من فاعلية استخدام الوسائل التعليمية والاهتمام بتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى التلاميذ.

وشدد عبد المحسن على ضرورة الالتزام الكامل بجداول الحصص الدراسية، وتفعيل الأنشطة الصفية واللاصفية بما يسهم في تنمية مهارات الطلاب، مع الاهتمام بنظافة الفصول والبيئة المدرسية، والتأكد من توافر جميع اشتراطات الأمن والسلامة داخل المباني والمنشآت التعليمية.

وتأتي الجولة في إطار خطة المتابعة الميدانية المستمرة التي تنفذها مديرية التربية والتعليم بقنا، لدعم المدارس القروية ومؤسسات التعليم المجتمعي، والعمل على تذليل المعوقات التي قد تواجه العملية التعليمية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للطلاب بمختلف القرى والنجوع.

وفي ختام جولته، أكد وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا، استمرار تنفيذ الجولات التفقدية المفاجئة على المدارس لمتابعة مدى الالتزام بالتعليمات المنظمة للعملية التعليمية، موجهًا إدارات المدارس والمعلمين بضرورة تكثيف الجهود والتعاون المشترك لتحقيق الانضباط المدرسي، والارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي وتحسين جودة العملية التعليمية.