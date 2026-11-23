أصدرت إدارة قنا التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم بقنا، بيانًا توضيحيًا بشأن ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، موقع “فيسبوك”، حول قيام إحدى المدارس بنشر أسماء طلاب صادر بحقهم قرارات فصل عبر صفحتها الرسمية.

وأوضح بيان إدارة قنا التعليمية، أن لجنة الرصد الإلكتروني التابعة للإدارة رصدت الواقعة على الفور، ورفعت تقريرًا عاجلًا إلى أشرف سعد مختار، مدير عام إدارة قنا التعليمية، وبناءً عليه، وجّه مدير عام الإدارة بتشكيل لجنة مختصة لفحص ملابسات الواقعة، وإحالتها إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد بيان إدارة قنا التعليمية، أن الملف يحظى بمتابعة واهتمام بالغين، والتأكيد على عدم التهاون في تطبيق التعليمات والضوابط المنظمة للنشر الإلكتروني على الصفحات الرسمية للمدارس، مع إلزام جميع المدارس بالالتزام التام بهذه الضوابط.

وأضاف بيان الإدارة التعليمية، أن صون كرامة الطلاب وحماية خصوصيتهم ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى التشهير أو الإساءة يُعد مسؤولية أساسية لا تقبل التهاون، مع التأكيد على الحظر الكامل لنشر أي بيانات أو معلومات شخصية خاصة بالطلاب عبر الصفحات الرسمية أو منصات التواصل الاجتماعي.

واختتم بيان إدارة قنا التعليمية، بالتأكيد أن الالتزام بالضوابط المهنية والأخلاقية في النشر الإلكتروني واجب على جميع المؤسسات التعليمية، وأن خصوصية الطالب وكرامته تعدان خطًا أحمر.