قال اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، إن هناك خطة طموحة لتطوير مصنع الغزل والنسيج بقنا وتحويله إلى مصنع متكامل للملابس الجاهزة المخصصة للتصدير، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التعاون بين مصنع غزل قنا، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة "النداء"، وهو ما سوف يسهم في توفير قرابة 5 آلاف فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مع الدكتور وليد بريقع، المدير التنفيذي لمؤسسة "النداء"، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم المشروعات التنموية، وتوطين الصناعات الحرفية والملابس الجاهزة بالمحافظة، بحضور محمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن بقنا، والدكتور علي ماهر، نائب مدير برنامج التنمية الزراعية المستدامة بمؤسسة النداء.

وأكد محافظ قنا، خلال الاجتماع، أهمية توطين صناعة الملابس الجاهزة في صعيد مصر وفتح آفاق جديدة للتصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، مشيدًا بالتجربة الناجحة لمصنع النداء للملابس الجاهزة بمنطقة المعنى ودوره في دعم الاقتصاد المحلي.

وفي سياق متصل، وجه محافظ قنا، بالتوسع في مشروعات إنتاج الحرير الطبيعي بالمحافظة، والعمل على تخصيص مساحات من الأراضي بالظهير الصحراوي لزراعة أشجار التوت اللازمة لتربية دودة القز، دعمًا لهذه الصناعة الواعدة، وسعيًا إلى إقامة سلسلة إنتاج متكاملة تبدأ من الزراعة وتنتهي بالمنتج النهائي.

وأشار الببلاوي، إلى أن مؤسسة النداء تسعى خلال الفترة المقبلة إلى افتتاح 20 ورشة جديدة للحرف التراثية واليدوية في 20 قرية مختلفة على مستوى الجمهورية، مع التركيز بشكل خاص على قرى محافظة قنا، بهدف الحفاظ على التراث وتمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا، وتوفير مصدر دخل مستقر للأسر المستفيدة.