أكد الدكتور محمد عبد العظيم، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، أهمية تعزيز الشراكات الأكاديمية والبحثية الدولية، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للتفاعل المباشر مع الخبرات الدولية، بما يدعم تطوير منظومة التعليم ويربط مخرجاتها بالمتطلبات المهنية العالمية.

وذكرت الجامعة، في بيان اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال استقباله وفدين أكاديميين من ألمانيا وبريطانيا، في لقاء علمي دولي حول سوق العمل التمريضي في ألمانيا وفرص التطوير المهني، بحضور الدكتور وليد رسلان، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتورة رئيفة رفعت علام، عميد كلية التمريض.

واستضافت كلية التمريض نخبة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين من جامعة هامبورج للعلوم التطبيقية (HAW Hamburg) بألمانيا، إلى جانب مجموعة من أعضاء هيئة التدريس من الجامعة البريطانية في مصر (BUE)، في إطار تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية المصرية والدولية.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة رئيفة رفعت علام، عميد كلية التمريض بجامعة المنصورة الأهلية، إلى أن استضافة الوفود الأكاديمية الدولية تمثل فرصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات، واستكشاف مجالات التعاون البحثي والتعليمي المشترك، بما يعزز مكانة الكلية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضافت أن الزيارة شهدت توقيع اتفاقية تعاون مع كلية الحقوق بجامعة هامبورج، كما تضمنت تنظيم جلسة علمية دولية بعنوان «سوق العمل التمريضي في ألمانيا: المتطلبات والكفاءات والمسارات المهنية» (The German Nursing Labour Market: Requirements, Competencies and Career Pathways)، قدمها ممثلون عن كلية العلوم الصحية بجامعة هامبورج للعلوم التطبيقية (Faculty of Health – HAW Hamburg)، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والخريجين، بمقر كلية التمريض بجامعة المنصورة الأهلية.