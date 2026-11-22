حذر النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، من ضياع الجهود والمبادرات التي استهدفت إنهاء الحرب في قطاع غزة وفتح الطريق أمام إعادة الإعمار، مؤكدًا أن هناك مخاوف من أن تذهب كل هذه الجهود سدى.

المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية

وقال أبو العينين، خلال كلمته أمام المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية بواشنطن: «للأسف أعلن مجلس السلام قبل أيام قليلة أنه لم يحدث شيء، وأننا في مشكلة».

رسم خريطة طريق لإعادة إعمار غزة

وأضاف أن هذا الأمر يثير مخاوف حقيقية بشأن مستقبل الجهود التي بذلت من أجل وقف الحرب ورسم خريطة طريق لإعادة إعمار غزة، قائلًا إن هناك خشية من أن تضيع كل هذه الجهود دون تحقيق النتائج المرجوة.

مبادرات ومساعٍ لتحقيق السلام

وشدد على أهمية التحرك للحفاظ على ما تحقق من مبادرات ومساعٍ لتحقيق السلام، وعدم السماح بتبديد الفرصة التي منحت الأمل للشعب الفلسطيني في بداية جديدة.