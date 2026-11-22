تستعد دور العرض السينمائية لاستقبال مجموعة من الأفلام الجديدة خلال شهر ديسمبر 2026 ، بمشاركة عدد من النجوم المصريين والعرب والعالميين، وتتنوع الأعمال المنتظرة بين الرعب والتشويق والدراما وأفلام المغامرات والرسوم المتحركة.

ومن أبرز الأفلام المنتظرة فيلم «جحيم العابرين» السعودي، إلى جانب «بنات فاتن» و«ممسوس»، فضلاً عن عدد من الإنتاجات العالمية التي تعود بسلاسل سينمائية شهيرة، من بينها «Avengers: Doomsday» و«Dune: Part Three».

جحيم العابرين

يأتي الفيلم السعودي «جحيم العابرين» ضمن أبرز الأعمال العربية المنتظر طرحها في السينمات المصرية خلال ديسمبر، إذ ينطلق عرضه التجاري يوم 3 ديسمبر المقبل.

والفيلم من إخراج هناء العمير، وبطولة أضواء بدر وباسل الصلي ومحمد علي وشجاع نشاط وعزيز غرباوي، وهو مقتبس من رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب أسامة المسلم.

وتدور أحداثه حول فتاة تسافر بمفردها عبر طريق جبلي، قبل أن تصادف شاباً تعطلت سيارته، وتقرر مساعدته، لتتحول الرحلة إلى سلسلة من الأحداث الغامضة والمرعبة.

بنات فاتن

وتستقبل السينمات يوم 9 ديسمبر فيلم «بنات فاتن»، بطولة يسرا وهدى المفتي وباسم سمرة، مع ظهور حسن مالك ضيف شرف.

ويقدم الفيلم حكاية اجتماعية مستوحاة من قصة حقيقية، حول قصة حب تواجه العديد من الصعوبات بسبب عناد الأهل وقسوة الظروف.

والعمل من تأليف أمينة مصطفى ومحمد نادر، وإخراج محمد نادر.

ممسوس

ومن أفلام الرعب المصرية المنتظرة فيلم «ممسوس»، المقرر طرحه يوم 31 ديسمبر، وتدور أحداثه حول يحيى شكري ومجموعة من أصدقائه الذين يقررون استكشاف أماكن تحيط بها أساطير عن الجن والعوالم الخفية، لتتحول مغامرتهم إلى مواجهة خطيرة مع كيان غامض.

Dune: Part Three

كما يعود المخرج دينيس فيلنوف إلى عالم «Dune» من خلال الجزء الثالث، المقرر طرحه في دور العرض المصرية يوم 17 ديسمبر.

ويشارك في بطولة الفيلم تيموثي شالاميه وزندايا وفلورنس بيو وجيسون موموا، ويقدم استكمالاً للأحداث المستوحاة من عالم الكاتب فرانك هربرت.

Jumanji: Open World

The Angry Birds Movie 3

ويشهد ديسمبر أيضاً طرح الجزء الثالث من فيلم الرسوم المتحركة «The Angry Birds Movie»، يوم 24 ديسمبر، بمشاركة جيسون سوديكس وجوش جاد وراشيل بلوم، ليعود الجمهور إلى عالم الطيور الشهير في مغامرة جديدة.