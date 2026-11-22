وصف أسامة عرابي، نجم الأهلي السابق، المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز بأنها واحدة من أصعب اختبارات الفريق الأحمر خلال الموسم الحالي، محذرا من قوة المنافس الذي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، إلى جانب أرقام فنية تعكس قدرته على المنافسة بقوة على لقب الدوري الممتاز.

وقال عرابي، خلال ظهوره ببرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة «صدى البلد»، إن المباراة تمثل اختبارا حقيقيا للأهلي، خاصة أن الفريق يحتاج إلى تحقيق الفوز لتقليص الفارق مع بيراميدز إلى نقطة واحدة، وهو ما يمنحه دفعة مهمة في سباق المنافسة على البطولة.

وأوضح أن انتصار الأهلي سيضع الفريق في موقف قوي للغاية، ويمنحه خطوة مهمة نحو استعادة صدارة المنافسة على اللقب، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المهمة لن تكون سهلة أمام فريق يمتلك إمكانات فنية ودفاعية كبيرة.

التركيز طوال دقائق المباراة

واستند نجم الأهلي السابق إلى الأرقام التي حققها بيراميدز، مشيرا إلى تسجيله 19 هدفا واستقباله 4 أهداف فقط، باعتباره صاحب أقوى هجوم ودفاع وفقا للإحصائيات التي استعرضها، وهو ما يعكس صعوبة المواجهة وحاجة الأهلي إلى التركيز طوال دقائق المباراة.

قوة في صفوف بيراميدز

واستعرض عرابي أبرز العناصر التي تمثل قوة في صفوف بيراميدز، ومن بينهم الفاخوري ومحمود صابر ومهند لاشين وأحمد عبد القادر وزيكو ومصطفى فتحي وأوباما، مؤكداً أن الفريق يمتلك لاعبين قادرين على صناعة الفارق.

روح القميص الأحمر وتاريخ الأهلي

ورغم قوة المنافس، أبدى عرابي ثقته في قدرة الأهلي على تجاوز الاختبار، مستندا إلى تاريخ النادي وشخصيته التنافسية والدعم الجماهيري الكبير، قائلا إن روح القميص الأحمر وتاريخ الأهلي وجماهيره تفرض احترام الفريق على جميع المنافسين.

مباريات القمة لا تُحسم بالأرقام

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مباريات القمة لا تُحسم بالأرقام وحدها، وإنما تحتاج إلى شخصية قوية وتركيز واستغلال الفرص، وهي العناصر التي يحتاج الأهلي إلى إظهارها من أجل الخروج بالنقاط الثلاث.