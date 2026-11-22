كشف الإعلامي أحمد حسن عن تحرك جديد من سيد عبدالحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف على ملف كرة القدم، لدعم الفريق الأول لكرة القدم قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مصدر: سيد عبدالحفيظ حرص على التواجد داخل معسكر الأهلي لدعم اللاعبين والجهاز الفني قبل لقاء بيراميدز».

سيد عبدالحفيظ يدعم الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

ويأتي تواجد سيد عبدالحفيظ في معسكر الأهلي قبل المواجهة المرتقبة، في إطار مساندة اللاعبين والجهاز الفني، مع اقتراب موعد اللقاء الذي يمثل أهمية كبيرة للفريقين في مشوار المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الاهلي وبيراميدز

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز غدًا الاثنين 23 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، في مواجهة يسعى خلالها كل فريق إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.