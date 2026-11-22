شن الإعلامي محمد فارس هجومًا على ماهر غريب، الصحفي والمسؤول بنادي الزمالك، بسبب تصريحاته بشأن لاعب الأهلي إمام عاشور، والتي أكد خلالها أن اللاعب تعرض لعقوبة أعلن عنها النادي رسميًا، معتبرًا أن هذه المعلومات غير دقيقة مهنيًا.

وأوضح محمد فارس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الأهلي أعلن أن استبعاد إمام عاشور في الفترة الأخيرة جاء لأسباب فنية، متسائلًا عن موعد ومكان إعلان النادي توقيع عقوبة على اللاعب تسببت في استبعاده من المباريات.

وأشار فارس إلى أن الأهلي سبق وفرض عقوبات معلنة على إمام عاشور في مناسبتين، الأولى يوم 8 نوفمبر 2024، عندما قرر توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه، مع تدريبه منفردًا لمدة أسبوع.

وأضاف أن الواقعة الثانية كانت يوم 29 يناير 2026، عندما أعلن الأهلي توقيع غرامة مالية على اللاعب بقيمة مليون و500 ألف جنيه، وإيقافه لمدة أسبوعين، مع خوض تدريبات منفردة طوال فترة الإيقاف، وغيابه عن أربع مباريات.

وتساءل الإعلامي عن سبب عدم منع مكانة إمام عاشور داخل الفريق من توقيع هذه العقوبات عليه، مؤكدًا أن النادي أعلنها بنفسه في كل مرة، كما لفت إلى أن استبعاده الأخير جاء بقرار فني، وأن الأهلي لم يضمه إلى القائمة إلا في التوقيت الذي رآه مناسبًا، عقب انتهاء تجمع المنتخب، رغم رغبة اللاعب في المشاركة بالمباريات والتواجد مع المنتخب.

وفي سياق انتقاده لتصريحات ماهر غريب بشأن قوة إمام عاشور داخل الملعب وخارجه، عقد محمد فارس مقارنة بين موقف لاعب الأهلي وعدد من لاعبي الزمالك، مستشهدًا بعبد الله السعيد، وبيزيرا، وشيكوبانزا، وناصر منسي، وأحمد شريف، وما أثير حول مواقفهم وسلوكياتهم مع النادي.

واستشهد فارس بواقعة عبد الله السعيد خلال معسكر الإعداد، وما أثير بشأن غيابه ونشره صورة عبر خاصية «ستوري» من اليونان، كما أشار إلى أزمة بيزيرا وتصريحاته بشأن إدارة الزمالك ورفضه العودة إلى مصر في البداية.

كما تطرق إلى شيكوبانزا، وما أثير حول مواعيد عودته من الإجازات، وناصر منسي بعد واقعة إلقاء قميص الزمالك والانفعال على مدربه، إلى جانب أحمد شريف والتعليقات التي صاحبت الحديث عن سلوكه خارج الملعب.

واختتم محمد فارس حديثه بالتأكيد على أن اللاعب القوي خارج الملعب، من وجهة نظره، ليس من يتعرض للعقوبات كلما أخطأ، بينما يعلن النادي هذه العقوبات بنفسه، مشيرًا إلى أن إمام عاشور سبق أن تعرض لغرامات مالية بلغ مجموعها 2.5 مليون جنيه، بقرارات معلنة من الأهلي.