أكد الكاتب والمحلل السياسي أحمد محارم أن مصر تمسكت بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، رغم الضغوط التي مارستها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، مستفيدة من طبيعة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن.

وأوضح محارم، خلال مداخلة من الولايات المتحدة الأمريكية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أن إدارة بايدن كانت داعمة لإسرائيل، لكنها أدركت تمسك مصر بموقفها الرافض لتهجير سكان قطاع غزة، مشيرًا إلى أن بايدن تناول هذا الموقف في مذكراته.

إشادة أمريكية بالدور المصري في القضية الفلسطينية

وأضاف أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب أشاد أيضًا بالدور المصري، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ظلت تمثل أولوية رئيسية في السياسة المصرية على مدار السنوات الماضية، ولا تزال حاضرة بقوة في التحركات المصرية تجاه تطورات المنطقة.

وأشار إلى أن مصر تواصل التأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، باعتبار أن الحفاظ على وجودهم على أرضهم يمثل أحد الثوابت الرئيسية للموقف المصري.

معبر رفح محور رئيسي لإدخال المساعدات الإنسانية

ولفت محارم إلى أن عددًا كبيرًا من قادة العالم حرصوا على زيارة المنطقة المحيطة بمعبر رفح، والتحدث إلى وسائل الإعلام بشأن أهميته في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضح أن المعبر يمثل أحد المسارات الرئيسية لدخول المساعدات الإنسانية والطبية، فضلًا عن نقل المصابين والجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج داخل المستشفيات المصرية.

وأكد الكاتب والمحلل السياسي أن الإدارة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمسكت في أكثر من مناسبة برفض تهجير الفلسطينيين، من خلال الاتصالات والتحركات الدبلوماسية مع قادة العالم.

وشدد على أن الموقف المصري يقوم على دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي لقطاع غزة من خلال التهجير.