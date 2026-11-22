في إطار متابعة وزارة البترول والثروة المعدنية ، لاستكمال تفعيل منظومة التعاقب الوظيفي وتطوير آليات اكتشاف وإعداد الكفاءات بقطاع البترول والثروة المعدنية، ومواصلة جهود تطوير منظومة إدارة الموارد البشرية وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع رؤساء الهيئات والشركات القابضة، ووكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للاتصالات، ونواب الشئون الإدارية والموارد البشرية بالجهات المذكورة، لمتابعة إجراءات تطوير منظومة العمل المؤسسي والارتقاء ببيئة العمل وتحسين مستوى الرعاية المقدمة.

وتناول الاجتماع عددًا من المبادرات والإجراءات المقترحة لتطوير منظومة الموارد البشرية، وفي مقدمتها دراسة مد مظلة الرعاية الطبية لتشمل العمالة المؤقتة بالأماكن التي لم تشملها بعد بقطاع البترول والثروة المعدنية، بما يحقق قدرًا أكبر من التكامل في منظومة الرعاية الصحية المقدمة لهم، مع دراسة آليات التنفيذ ومحدداته بما يتناسب مع طبيعة العمالة المؤقتة واحتياجاتها.

كما ناقش الاجتماع تطوير منظومة تقييم أداء العاملين، من خلال تطبيق نظام يعتمد على مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، ترتبط بمستويات الإنجاز والنتائج الفعلية ومدى المساهمة في تحقيق مستهدفات العمل، مع الاستفادة من نتائج التقييم في تحديد مسارات التطوير المهني، ورصد الكفاءات المتميزة، وتوجيه برامج التدريب والتأهيل وفقًا للاحتياجات الفعلية، بما يعزز ثقافة التميز والإنتاجية ويرسخ مبدأ تقدير الكفاءة والإنجاز.

ومن المستهدف البدء في تفعيل منظومة تقييم الأداء خلال الربع القادم من العام المالي، وفق معايير موضوعية وشفافة تراعي طبيعة ومسؤوليات كل وظيفة، وتضمن تكافؤ الفرص في تقييم العاملين، وتوفر أسسًا واضحة لتحديد الاحتياجات التدريبية ومسارات التطور الوظيفي، بعيدًا عن التقديرات الشخصية.

كما تضمن الاجتماع التأكيد على أهمية تكامل جهود تطوير الموارد البشرية مع منظومة التعاقب الوظيفي، من خلال اكتشاف الكفاءات وإعداد وتأهيل القيادات المستقبلية، ووضع آليات مستدامة للاستفادة من الطاقات البشرية بمختلف مواقع العمل، بما يسهم في بناء قاعدة من الكوادر المؤهلة لتولي المسؤولية واستمرارية نقل الخبرات بين الأجيال المختلفة من القيادات.

وتستهدف هذه المحاور إرساء منظومة متكاملة لإدارة الموارد البشرية بقطاع البترول، تقوم علي الموضوعية في تقييم الأداء، واكتشاف الكفاءات وتنميتها، وتوسيع مظلة الرعاية، والاستثمار في العنصر البشري، بما يعزز انتماء العاملين ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي والإنتاجية بمختلف شركات القطاع.