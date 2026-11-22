في لفتة تشجيعية خلال جولته التفقدية المفاجئة اليوم بمدارس الاسكندرية ، ، استمع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بإهتمام إلى موهبة إحدى طالبات الصف الثالث الثانوي في إلقاء الشعر، حيث أعرب عن إعجابه بأدائها المتميز وفصاحتها، مشيداً بموهبتها ومؤكداً حرص الوزارة الدائم على اكتشاف ورعاية المواهب الطلابية في مختلف المجالات الأدبية والفنية باعتبارها جزءاً أصيلاً من بناء الشخصية المتكاملة للطالب.

وكان قد أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة تفقدية بعدد من مدارس محافظة الإسكندرية شملت مدرستي "العزة الابتدائية" و"العزة الإعدادية الثانوية المشتركة"، التابعتين لإدارة العامرية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لانتظام سير العملية التعليمية والوقوف على مستوى الانضباط داخل المدارس.

وخلال الجولة، تفقد الوزير عدداً من الفصول الدراسية لمختلف المراحل التعليمية بالمدرستين شملت صفوف المرحلة الابتدائية، والمرحلة الإعدادية، والمرحلة الثانوية، بالإضافة إلى تفقد المعامل المدرسية، حيث أشاد السيد الوزير بمستوى الانضباط والنظافة العامة، وحسن التنظيم الإداري والتعليمي داخل المدرستين.

وخلال جولته داخل الفصول، حرص الوزير على اجراء نقاش مع الطلاب والطالبات حول المناهج الدراسية المطورة؛ مؤكداً في الوقت ذاته على المكانة المحورية لمواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ في بناء شخصية الطالب، وترسيخ القيم الأخلاقية، وتعزيز الهوية الوطنية والانتماء.