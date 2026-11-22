أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة تفقدية بعدد من مدارس محافظة الإسكندرية شملت مدرستي "العزة الابتدائية" و"العزة الإعدادية الثانوية المشتركة"، التابعتين لإدارة العامرية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لانتظام سير العملية التعليمية والوقوف على مستوى الانضباط داخل المدارس.

وخلال الجولة، تفقد الوزير عدداً من الفصول الدراسية لمختلف المراحل التعليمية بالمدرستين شملت صفوف المرحلة الابتدائية، والمرحلة الإعدادية، والمرحلة الثانوية، بالإضافة إلى تفقد المعامل المدرسية، حيث أشاد الوزير بمستوى الانضباط والنظافة العامة، وحسن التنظيم الإداري والتعليمي داخل المدرستين.

وخلال جولته داخل الفصول، حرص الوزير على اجراء نقاش مع الطلاب والطالبات حول المناهج الدراسية المطورة؛ مؤكداً في الوقت ذاته على المكانة المحورية لمواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ في بناء شخصية الطالب، وترسيخ القيم الأخلاقية، وتعزيز الهوية الوطنية والانتماء.

وفي لفتة تشجيعية خلال تفقده لفصول المرحلة الثانوية، استمع السيد الوزير باهتمام إلى موهبة إحدى طالبات الصف الثالث الثانوي في إلقاء الشعر، حيث أعرب عن إعجابه بأدائها المتميز وفصاحتها، مشيداً بموهبتها ومؤكداً حرص الوزارة الدائم على اكتشاف ورعاية المواهب الطلابية في مختلف المجالات الأدبية والفنية باعتبارها جزءاً أصيلاً من بناء الشخصية المتكاملة للطالب.

كما أجرى الوزير نقاشا مع طلاب الصف الأول الثانوي حول نظام "البكالوريا المصرية"، موضحاً فلسفته ومميزاته مقارنة بالنظام التقليدي، وما يتيحه من مسارات تعليمية مرنة تناسب ميول الطلاب وقدراتهم.

وسلط الوزير الضوء على أهمية دراسة مواد البرمجة والثقافة المالية، مؤكداً دورهما الحيوي في صقل مهارات الطلاب وإثقال قدراتهم وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المستقبلي.

وخلال تفقد فصول المرحلة الإعدادية، وجه الوزير طلاب الصف الثالث الإعدادي بضرورة متابعة النماذج الاسترشادية التي أعدتها الوزارة وتبثها بداية من اليوم عبر قناة "مدرستنا2"، مشدداً على أهميتها في تدريب الطلاب بشكل عملي على أنماط الأسئلة الحديثة وتعزيز تحصيلهم الدراسي.

وعلى هامش الجولة، حرص الوزير على الحديث مع عدد من أولياء الأمور والأهالي المتواجدين في محيط المدرستين، حيث أجرى معهم حواراً استمع خلاله إلى آرائهم ومطالبهم ومقترحاتهم، مؤكداً أن أولياء الأمور شركاء أساسيون في إنجاح المنظومة التعليمية والارتقاء بمستوى أبنائهم.