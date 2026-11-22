يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، موقف سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى الجزائر على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة مولودية الجزائر، المقرر لها يوم 4 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتشهد الفترة الحالية مشاورات داخل إدارة الزمالك لحسم ملف سفر البعثة، سواء بطائرة خاصة أو عبر رحلة طيران عادية، في ظل الرغبة في توفير أفضل الأجواء للفريق قبل المواجهة المرتقبة.

وتضع إدارة الزمالك ملف توفير المستحقات المالية المتأخرة للاعبين على رأس أولوياتها خلال الفترة الحالية، وترى أن الوفاء بالالتزامات المالية تجاه اللاعبين يأتي في مقدمة الملفات التي تحتاج إلى حسم، قبل اتخاذ قرار بشأن تحمل تكاليف السفر بطائرة خاصة.

حكام مباراتي الزمالك أمام الأفريقي التونسي ومولودية الجزائر بأبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أسماء حكام مباراتي الزمالك أمام فريقي الأفريقي التونسي ومولودية الجزائر ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الزمالك فريق الأفريقي التونسي يوم 28 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات الأفريقي، قبل أن يحل ضيفا على مولودية الجزائر يوم 4 ديسمبر المقبل على ملعب "علي عمار" بالعاصمة الجزائرية.

واختار "كاف" طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة الزمالك والإفريقي التونسي، بقيادة حكم الساحة جلال جيد، ويعاونه كل من زكريا برينسي مساعدا أول، ومصطفى أكركاد مساعدا ثانيا، ومصطفى كشاف حكما رابعا، كما يتولى المغربي حمزة الفارق مهمة حكم تقنية الفيديو "فار"، ويساعده مواطنه حمزة النصيري، فيما يراقب المباراة الجيبوتي محمد مؤمن علي، ويراقب الحكام الجزائري جمال حيمودي.

كما تم تعيين الليبي معتز إبراهيم حكما لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر، على أن يعاونه التونسي خليل حساني مساعدا أول، والليبي عليات محمد منجي مساعدا ثانيا، بينما يتولى الليبي المبروك محمد مهام الحكم الرابع، بالإضافة للسوداني عبد العزيز ياسر حكما لتقنية الفيديو "فار" ويعاونه الليبي عبد الرزاق أحمد، فيما يتواجد التونسي بلحسن بسامرة مراقبا للمباراة، والكاميروني إيفاريست مينكواندي مراقبا للحكام.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، رفقة "يانج أفريكانز التنزاني، ومولودية الجزائر، والأفريقي التونسي".