تتسارع الأحداث داخل نادي الزمالك قبل المواجهة المرتقبة أمام الجونة والمقرر إقامتها غدًا ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز في ظل تحركات فنية من جانب معتمد جمال المدير الفني للفريق لتجهيز اللاعبين وحسم العديد من الملفات التي تشغل الجهاز الفني قبل اللقاء بالتزامن مع بعض الأزمات الإدارية التي تلقي بظلالها على أجواء القلعة البيضاء.

ولا تقتصر استعدادات الزمالك للمباراة على استعادة العناصر الغائبة وتجهيز التشكيل الأساسي وإنما تمتد إلى ملفات أكثر تعقيدًا بداية من رغبة بعض اللاعبين في تعديل مراكزهم داخل الملعب مرورًا بمخاوف الجهاز الفني من مفاجآت المنافس وصولًا إلى مطالب اللاعبين بشأن المستحقات المالية وترتيبات السفر للمواجهة الإفريقية المقبلة.

ويبدو أن معتمد جمال يسعى إلى استغلال مواجهة الجونة لتحقيق أكثر من هدف أبرزها حصد النقاط الثلاث والحفاظ على فرص الفريق في المنافسة على لقب الدوري إلى جانب الوصول إلى أفضل حالة فنية وذهنية قبل الدخول في مرحلة أكثر صعوبة من الموسم.

عودة ثلاثي الزمالك تمنح معتمد جمال حلولًا إضافية

أول المكاسب التي حصل عليها الجهاز الفني للزمالك قبل مواجهة الجونة تتمثل في استعادة الثلاثي محمود بنتايك وحسام أشرف وأحمد عبدالرحيم «إيشو» بعدما عاد اللاعبون إلى حسابات الفريق بالتزامن مع انتظام العناصر الدولية في التدريبات الجماعية.

وشهدت التدريبات عودة الفلسطيني عدي الدباغ بعد مشاركته مع منتخب بلاده أمام العراق ليصبح متاحًا أمام الجهاز الفني قبل المباراة وهو ما يمنح معتمد جمال مساحة أكبر في اختيار العناصر الهجومية.

كما شارك التونسي أحمد الجفالي في جزء من التدريبات لكن موقفه من مواجهة الجونة لا يزال محل حذر في ظل رغبة الجهاز الفني في عدم المجازفة به خوفًا من تجدد إصابة العضلة الخلفية التي أبعدته لفترات طويلة وجعلت مشاركاته خلال الفترة الماضية تقتصر على دقائق محددة.

ويفضل الجهاز الفني التعامل بحذر مع حالة الجفالي خاصة أن عودته تحتاج إلى تدرج في المشاركة بدلًا من الدفع به قبل اكتمال جاهزيته وهو ما يعكس رغبة معتمد جمال في تجنب خسارة لاعب جديد بسبب الاستعجال في عودته للمباريات.

عدي الدباغ يطلب العودة لرأس الحربة

أحد الملفات التي تشغل الزمالك قبل مواجهة الجونة يتعلق بمركز الفلسطيني عدي الدباغ بعدما عقد اللاعب جلسة مع معتمد جمال طالب خلالها بالعودة إلى مركز رأس الحربة بدلًا من الاستمرار في اللعب بالجناح الأيمن.

ويرى الدباغ أن مركز المهاجم الصريح هو الأنسب لقدراته الفنية خاصة أنه لا يشعر بالراحة الكافية في مركز الجناح وهو ما يعتقد اللاعب أنه انعكس على مردوده التهديفي خلال الموسم الحالي.

لكن معتمد جمال لا يبدو مستعدًا للاستجابة لطلب اللاعب في الوقت الحالي بسبب النقص العددي الذي يعاني منه الزمالك في مركز الجناح الأيمن خاصة بعد رحيل البرازيلي جوان بيزيرا وعدم قدرة الجهاز الفني على الاعتماد بشكل كامل على الفلسطيني آدم كايد في هذا المركز.

معتمد جمال يحذر من فخ الجونة

وعلى المستوى الفني حرص معتمد جمال على عقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مران الأمس تحدث خلالها عن أهمية مواجهة الجونة والظروف التي تحيط بالمباراة وضرورة التعامل معها بأقصى درجات التركيز.

وشدد المدير الفني على أن الفوز بالمواجهة يمثل خطوة مهمة للحفاظ على حظوظ الفريق في المنافسة على درع الدوري وعدم التفريط في نقاط قد تكون مؤثرة خلال الحسابات النهائية للمسابقة.

أزمة المستحقات المالية تهدد هدوء غرفة الملابس

بعيدًا عن الاستعدادات الفنية يواجه الزمالك ملفًا إداريًا يتعلق بالمستحقات المالية للاعبين بعدما طالب عدد من عناصر الفريق بضرورة تحقيق المساواة في التعامل بين جميع اللاعبين وعدم التفرقة بين المحترفين الأجانب واللاعبين المصريين.

وتأتي هذه المطالب بعد قيام إدارة النادي بصرف مستحقات اللاعبين الأجانب حتى شهر أكتوبر الماضي في الوقت الذي لم يحصل فيه باقي اللاعبين على مستحقاتهم منذ عدة أشهر وفقًا لما ورد في المعطيات المتداولة داخل الفريق.

رحلة الجزائر تفتح ملف الطائرة الخاصة

وفي سياق متصل فتح قادة الفريق ملف ترتيبات السفر إلى الجزائر استعدادًا لمواجهة مولودية الجزائر في بطولة دوري أبطال إفريقيا حيث طالب اللاعبون عبدالناصر محمد مدير الكرة بالتدخل لدى إدارة النادي لتوفير طائرة خاصة للبعثة.

ويأتي هذا الطلب بسبب مخاوف اللاعبين من الإرهاق الناتج عن السفر عبر الرحلات الجوية العادية وما قد يصاحبها من فترات انتظار وانتقالات إضافية وهو ما يرونه عاملًا قد يؤثر على جاهزيتهم البدنية قبل المواجهة الإفريقية المهمة.

أحمد سليمان يصعد ضد هشام نصر

وفي ملف مختلف داخل القلعة البيضاء تصاعدت حدة الخلافات الإدارية بعد الهجوم الذي شنه أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي على هشام نصر نائب رئيس النادي بسبب تراجع نتائج فريق كرة اليد وخسارته البطولات خلال الفترة الماضية.

وحمل سليمان هشام نصر مسؤولية ما وصفه بتراجع فريق كرة اليد باعتباره المشرف على ألعاب الصالات والمسؤول عن إدارة ملف الفريق سواء فيما يتعلق بالتعاقدات أو اختيار الأجهزة الفنية.

ويضيف هذا الخلاف ملفًا جديدًا إلى المشهد الإداري داخل الزمالك في وقت يحتاج فيه النادي إلى تنسيق الجهود بين مختلف المسؤولين خاصة أن كرة القدم ليست الملف الوحيد الذي يواجه تحديات داخل القلعة البيضاء.