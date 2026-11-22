كشف خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، كواليس تجديد التعاقد مع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وشقيقه إبراهيم حسن، مدير المنتخب، متحدثًا عن تفاصيل المفاوضات وموقف الاتحاد من اختيارات الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

قال الدرندلي، في تصريحات عبر برنامج «في السنتر» مع الإعلامي أحمد عبد الباسط، المذاع على قناة صدى البلد: إن اتحاد الكرة أعلن تجديد عقد التوأم حسام وإبراهيم حسن في أمريكا خلال المونديال، مؤكدًا أن المفاوضات لم تستغرق وقتًا طويلًا، وأن الاتحاد وافق على جميع طلبات المدير الفني، دون الدخول في مناقشات مطولة بشأن الأمور المالية.

وأشار نائب رئيس اتحاد الكرة إلى أن العقد الجديد يمتد لتحقيق الأهداف المتفق عليها، والتي تتمثل في الوصول إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية والتأهل إلى كأس العالم قبل رحيله عن قيادة الفراعنة.

وتطرق الدرندلي إلى كواليس التواصل مع علي ماهر، موضحًا أنه تم الاتصال به وعقد جلسة معه عقب انتهاء مباراة فريقه سيراميكا كليوباترا، داخل بمقر المنتخبات الوطنية بمشروع الهدف، مؤكداً تم الاتفاق على التفاصيل وإنهاء إجراءات التعاقد وتشكيل الجهاز الفني خلال أقل من 10 دقائق برفقه طارق أبو العينين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة .

ونفى خالد الدرندلي تدخل اتحاد الكرة في اختيار أي عنصر من عناصر الجهاز الفني للمنتخب، مؤكدًا أن الاتحاد لم يفرض علي الجهاز الفني الجديد بقيادة علي ماهر عليه أسماء بعينها، سواء أحمد حسن أو عصام الحضري.

وأضاف الدرندلي، أن توجه اتحاد الكرة يتمثل في توفير الأجواء المناسبة للجهاز الفني ومساندته، دون التدخل في اختياراته الفنية أو فرض أي أسماء عليه.

وفيما يتعلق برحيل باسم علي عن الجهاز، أوضح الدرندلي، أن القرار جاء بسبب لوائح وقوانين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة يعتزم الاستعانة بخدماته خلال الفترة المقبلة داخل الاتحاد.

وأضاف أن باسم علي قد يكون موجودًا ضمن تشكيل الأجهزة الفنية لبعض المنتخبات خلال المرحلة المقبلة، وفقًا للاحتياجات والترتيبات الخاصة بالاتحاد.

واختتم خالد الدرندلي، تصريحاته بالتأكيد على أن اتحاد الكرة رفض فرض أو اختيار شخص بعينه لشغل منصب مدير المنتخب، في ظل وجود عدد من العناصر الإدارية المتميزة داخل الجهاز الحالي، والتي يمكن الاستفادة من خبراتها في إدارة شؤون المنتخب خلال الفترة المقبلة.