كشف خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، العديد من الكواليس والتفاصيل المتعلقة بمنتخب مصر، بداية من رحيل حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن عن قيادة الفراعنة، مرورًا بحقيقة تدخل محمد صلاح في القرار، وصولًا إلى تفاصيل التعاقد مع علي ماهر لتولي المسؤولية الفنية للمنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وتحدث الدرندلي، خلال ظهوره في برنامج «في السنتر» مع الإعلامي أحمد عبد الباسط، المذاع عبر قناة صدى البلد، عن عدد من الملفات الشائكة داخل اتحاد الكرة، موضحًا حقيقة الأزمات التي أثيرت مؤخرًا، وموقف مجلس الإدارة من مختلف الأحداث.

الدرندلي ينفي تدخل محمد صلاح في رحيل حسام حسن

نفى نائب رئيس اتحاد الكرة ما تردد بشأن تدخل محمد صلاح، قائد منتخب مصر، في قرار رحيل حسام حسن عن تدريب المنتخب، مؤكدًا أن نجم الفراعنة لم يتدخل من قريب أو بعيد في هذا الملف، ولا توجد خلافات بينه وبين المدير الفني السابق تسببت في رحيله.

وأوضح أن علاقته بصلاح ممتدة منذ سنوات، ويعرف جيدًا شخصيته الاحترافية، مشيرًا إلى أن ما أثير بشأن سفر هاني أبو ريدة إلى تركيا لحل الأزمة غير صحيح، حيث جاءت الزيارة بناءً على دعوة مسبقة من الاتحاد التركي لكرة القدم.

وأضاف أن رحيل الجهاز الفني جاء نتيجة ظروف واعتبارات مرتبطة بالمرحلة، وليس بسبب تقييم فني لمسيرة حسام حسن، مؤكدًا أن اتحاد الكرة كان يتمنى استمرار الاستقرار داخل المنتخب.

وكشف الدرندلي عن عقد اجتماع جمعه بهاني أبو ريدة وإبراهيم حسن قبل رحيل الجهاز الفني بيومين، للتنسيق بشأن مباراة مالاوي، دون وجود أي نية مطروحة وقتها لإنهاء تجربة التوأم.

حقيقة غضب محمد صلاح من دعم الشناوي

وتطرق الدرندلي إلى الجدل بشأن غضب محمد صلاح من تصريحات هاني أبو ريدة الداعمة لمحمد الشناوي، مؤكدًا أن قائد المنتخب لم يكن غاضبًا، بل يحرص دائمًا على مساندة جميع زملائه.

وأشار إلى أن صلاح يتحدث باسم اللاعبين عندما يتعلق الأمر بمستحقاتهم أو طلباتهم، ولا يسعى لتحقيق مكاسب شخصية، وإنما يهتم بحصول جميع زملائه على حقوقهم.

وشدد على أن الشناوي يمثل قيمة كبيرة في الكرة المصرية، وأن أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة كانوا متفقين مع تصريحات أبو ريدة، التي جاءت لتوضيح الصورة وتقدير تاريخ الحارس، مؤكدًا أن حسام حسن لم يكن يقصد الإساءة إليه.

كما نفى وجود علاقة بين احتفال محمد صلاح وإشارته بإصبعيه وخروج لسانه وبين رحيل حسام حسن، موضحًا أن الاحتفال كان تعبيرًا عن سعادته بوصول فريقه إلى المركز الثاني في الدوري التركي.

كواليس الاتفاق مع علي ماهر في أقل من 10 دقائق

كشف نائب رئيس اتحاد الكرة عن تفاصيل الاتفاق مع علي ماهر لتولي تدريب المنتخب، موضحًا أنه جرى التواصل معه وعقد جلسة داخل مقر المنتخبات الوطنية بمشروع الهدف، عقب انتهاء مباراة فريقه سيراميكا كليوباترا.

وأضاف أن الاتفاق على التفاصيل وإنهاء إجراءات التعاقد وتشكيل الجهاز الفني استغرق أقل من 10 دقائق، بحضور طارق أبو العينين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

ونفى الدرندلي فرض الاتحاد أسماء بعينها على الجهاز الفني الجديد، سواء أحمد حسن أو عصام الحضري، مؤكدًا أن اختيار العناصر الفنية والإدارية يظل من اختصاص المدير الفني.

كما أوضح أن استبعاد باسم علي من الجهاز جاء بسبب لوائح الاتحاد الإفريقي، مع وجود اتجاه للاستفادة من خدماته داخل اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.

الدرندلي يكشف حقيقة أزمته مع التوأم حسن

وعن علاقته بحسام وإبراهيم حسن، أكد الدرندلي عدم وجود خلافات مستمرة مع الثنائي، موضحًا أن ما حدث خلال بعثة المنتخب في جنوب السودان لم يتجاوز سوء تفاهم انتهى تمامًا.

وأشار إلى أنه حضر حفل زفاف نجل إبراهيم حسن بعد ذلك، في تأكيد على عودة العلاقات إلى طبيعتها.

كما أشاد بالأجواء التي شهدها معسكر منتخب مصر في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن العلاقة بين الإدارة والجهاز الفني واللاعبين كانت رائعة، وأن جميع أفراد البعثة أظهروا التزامًا وانضباطًا كبيرين.

واختتم تصريحاته بتوجيه الشكر لحسام وإبراهيم حسن والجهاز المعاون واللاعبين، مشددًا على أن اتحاد الكرة وفر جميع الإمكانيات والأجهزة الطبية المطلوبة، ولم يدخر جهدًا في تهيئة الأجواء المناسبة لنجاح المنتخب.