الأحد 22/نوفمبر/2026 - 05:00 ص 11/22/2026 5:00:00 AM

استقرت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 53.74 جنيه للشراء، و53.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري نحو 59.07 جنيه للشراء، مقابل 59.23 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

تداول سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 70.69 جنيه للشراء، و70.88 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم

بلغ سعر الفرنك السويسري حوالي 63.75 جنيه للشراء، و63.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي اليوم

سجل الدولار الكندي نحو 37.55 جنيه للشراء، و37.65 جنيه للبيع.

أسعار الكرون الدنماركي والنرويجي والسويدي

سجل سعر الكرون الدنماركي حوالي 7.90 جنيه للشراء و7.92 جنيه للبيع.

وبلغ الكرون النرويجي نحو 5.54 جنيه للشراء و5.56 جنيه للبيع.

ووصل سعر الكرون السويدي إلى 5.29 جنيه للشراء و5.31 جنيه للبيع.

أسعار العملات الآسيوية اليوم الأحد

سجلت كل 100 ين ياباني نحو 33.60 جنيه للشراء، و33.69 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم

استقر سعر اليوان الصيني عند 8.06 جنيه للشراء، و8.08 جنيه للبيع.