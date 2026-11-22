كشف خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة ما تردد بشأن غضب محمد صلاح، قائد منتخب مصر، من تصريحات هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، التي دافع خلالها عن محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب والنادي الأهلي.

وقال الدرندلي، في تصريحات عبر برنامج «في السنتر» مع الإعلامي أحمد عبد الباسط، المذاع على قناة صدى البلد: «مين قال الكلام ده.. بالعكس، محمد صلاح قائد الفريق ويدعم أي لاعب موجود في صفوف منتخب مصر، واللاعبون عندما يطلبون أي شيء يكون ذلك من خلاله باعتباره قائد المنتخب».

وأضاف: «حتى لو كانت هناك مكافأة متأخرة للاعبين، محمد صلاح لا يطلبها لنفسه، لكنه يتحدث من أجل زملائه ويحرص على حصول الجميع على حقوقهم».

وتطرق نائب رئيس اتحاد الكرة إلى الإمكانيات المتاحة داخل المنتخب، مؤكدًا أن اتحاد الكرة يوفر جميع المتطلبات اللازمة للاعبين، بما في ذلك الأجهزة والمعدات الطبية، من أجل تهيئة أفضل الأجواء أمامهم.

وأوضح الدرندلي: «كل شيء متوفر لمنتخب مصر، بما في ذلك الأجهزة الطبية، وحتى لو شاهد محمد صلاح شيئًا غير متوفر لدينا وموجودًا في الخارج، نعمل على توفيره فورًا، بهدف إراحة اللاعبين وتوفير جميع سبل النجاح لهم».