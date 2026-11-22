تستعد إيران لإرسال 14 ناقلة نفط لكسر الحصار البحري الأمريكي، مما يُزيد من احتمالية حدوث مواجهة خطيرة مع السفن الحربية الأمريكية قد تُعيد إشعال الصراع وتهدّد أمن الطاقة في جميع أنحاء الخليج العربي.

يأتي هذا التحذير في الوقت الذي تؤكد فيه الهجمات الجديدة على ناقلات النفط بالقرب من عُمان، بما في ذلك ادعاء إيراني بأن سفينة اشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بلغم بحري، على المخاطر المتزايدة في مضيق هرمز.

مع انخفاض حركة الشحن عبر الممر المائي الاستراتيجي بنسبة 65% عن مستويات ما قبل الحرب، فإن المخاطر تتجاوز بكثير قدرة إيران على تصدير النفط.

ويطرح ذلك السؤال المحوري وهو ماذا سيحدث إذا حاولت ناقلات النفط الإيرانية كسر الحصار - وما إذا كانت واشنطن مستعدة لإيقافها بالقوة.



وازدادت المخاطر أمس السبت عندما قال نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي إن إيران ستتخذ "أي إجراء ضروري" لكسر الحصار الأمريكي، الذي تعتبره طهران عملاً حربياً.

أكد غريب آبادي أن وفداً قطرياً أجرى محادثات استمرت ساعتين في طهران يوم الجمعة، مما يشير إلى استمرار الجهود الدبلوماسية على الرغم من تصاعد المواجهة.



وفي الوقت نفسه، أفادت التقارير أن أكثر من 14 ناقلة نفط تمركزت بالقرب من جزيرة خارك، وهي المحطة الرئيسية لتصدير النفط في إيران، مع تعيين أطقمها ورفع الأعلام الإيرانية تحسباً لمحاولة مُحتملة لكسر الحصار.