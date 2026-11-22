أظهرت بيانات موقع "مارين ترافيك" لتتبع السفن موقع ناقلة النفط "خط شكن" التي ترفع علم إيران، بالقرب من مضيق هرمز.

وتزامناً مع التكهنات حول احتمال محاولة إيران كسر الحصار البحري واستئناف صادرات النفط، أظهرت بيانات "مارين ترافيك" أن ناقلة النفط "خط شكن" التي ترفع علم إيران كانت تتحرك فجر الأحد بالقرب من مضيق هرمز.

وبحسب هذا التقرير، أُعلن أن غاطس ناقلة النفط "خط شكن"، أي المسافة العمودية من سطح الماء إلى أدنى جزء من هيكل السفينة، يبلغ 22.5 متراً، وهو ما يتطابق مع وضع ناقلة تحمل شحنة ثقيلة من النفط الخام.

وفي الوقت نفسه، لا يمكن التأكد بشكل مستقل حتى الآن من شحنة الناقلة ومكان تحميلها ووجهتها.. وفي حال تمكنت هذه الشحنة من عبور الحصار البحري، فستكون أول عملية تصدير ناجحة للنفط الخام الإيراني عبر المسار البحري منذ أواخر مدة الحصار.