تنتمي إم جي Rakan موديل 2027 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم SUV، وتأتي بتصميم خارجي يحمل طابعًا رياضيًا، مع مجموعة من التجهيزات التي تجمع بين متطلبات القيادة والراحة داخل المقصورة.

محرك إم جي Rakan موديل 2027

تعتمد إم جي Rakan الجديدة على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات، بسعة 2.0 لتر، يستطيع إنتاج قوة تصل إلى 247 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 410 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، مع نظام دفع رباعي 4WD، وتسجل السيارة معدل استهلاك للوقود يبلغ نحو 10.5 كيلومتر لكل لتر.

إم جي Rakan موديل 2027

أبعاد إم جي Rakan موديل 2027

تأتي السيارة إم جي Rakan موديل 2027 بطول إجمالي يبلغ 5,046 مم، وعرض يصل إلى 2,016 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,876 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,950 مم.

وتضم التجهيزات الخارجية مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية، وتعتمد على عجلات ألمنيوم بقياس 20 بوصة، كما تأتي المرايا الجانبية بخاصية الضبط والطي الكهربائي والتدفئة، مع ذاكرة لحفظ الإعدادات، بالإضافة إلى فتحة سقف كهربائية.

إم جي Rakan موديل 2027

تجهيزات إم جي Rakan موديل 2027

تضم المقصورة مقاعد مكسوة بالجلد، ويحصل مقعد السائق على إمكانية الضبط الكهربائي في 8 وضعيات، مع الذاكرة والتدفئة والتبريد، أما مقعد الراكب الأمامي فيدعم الضبط الكهربائي في 4 وضعيات، إلى جانب وظائف التدفئة والتبريد والتدليك.

وتحتوي السيارة على مقود مكسو بالجلد الصناعي متعدد الوظائف، وشاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة، تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، مع نظام صوتي يتكون من 12 سماعة، وتشمل التجهيزات مكيف هواء أوتوماتيكيًا ثنائي المناطق، وشاحنًا لاسلكيًا للهواتف في الصف الأمامي، وإضاءة داخلية محيطية.

إم جي Rakan موديل 2027

إم جي Rakan موديل 2027 وأنظمة الأمان

تأتي إم جي Rakan مجموعة من أنظمة السلامة، تشمل الوسائد الهوائية، ومكابح ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، والتحكم في الجر، والثبات الإلكتروني، ومساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات.

كما تتوفر بمثبت سرعة متكيف، ومكابح طوارئ ذاتية، ونظام تحذير الخروج عن المسار ومساعد البقاء داخله، ومراقبة المنطقة العمياء، والتحذير من حركة المرور الخلفية، وحساسات ركن أمامية وخلفية، إلى جانب كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة.