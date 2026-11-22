بالتعاون مع مشروع الدعم الفني التابع لوزارة التنمية المحلية، والممول من الاتحاد الأوروبي، والمنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عُقد لقاء بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، لمناقشة سبل تطوير قطاع النباتات الطبية والعطرية، والاستعداد لمهرجان النباتات الطبية والعطرية.

وشهد اللقاء مناقشات بين المزارعين والمصنعين والتجار والمصدرين وممثلي الجهات المعنية، حول فرص تطوير هذا القطاع، وسبل زيادة الاستفادة من المحاصيل الزراعية من خلال التصنيع وتحسين جودة المنتجات وفتح أسواق جديدة أمامها.

وأوضح الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية، أن اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وتحت إشراف السيد بلال حبش نائب المحافظ،بالتوسع في التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنتجين، والعمل على تطوير قطاع النباتات الطبية والعطرية، والاستفادة من الإمكانات التي تمتلكها المحافظة في هذا المجال، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا أكبر للمزارعين والمنتجين.

وتناولت المناقشات عددًا من الموضوعات، من بينها توفير احتياجات المصانع من المحاصيل، وتنظيم عمليات التوريد والتسويق، وتفعيل الزراعة التعاقدية، ودور الجمعيات الزراعية في تجميع الإنتاج وتحسين جودته، إلى جانب تطوير وسائل النقل والتخزين، وتقديم الإرشادات الفنية للمزارعين بشأن مواصفات المحاصيل ومتطلبات سلامة الغذاء.

كما ناقش الحضور سبل إقامة شراكات بين المزارعين والمصنعين والمصدرين، والاستفادة من فرص التعاون في التصنيع والتسويق، وتطبيق نظام لتتبع المنتجات من المزرعة حتى التصنيع أو التصدير، بما يساعد على تحسين جودة المنتج وزيادة فرص تسويقه.

وحضر اللقاء اللواء أسامة يونس رئيس مركز ومدينة سمسطا، والدكتور بهاء إسماعيل استشاري النباتات الطبية والعطرية بمشروع الدعم الفني، والمهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعة، والدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية، والدكتور وليد مصطفى مدير مكتب الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببني سويف، والدكتور شريف حنفي عضو الوحدة الاقتصادية، وممثلو البنك الزراعي والجهات المعنية والجمعيات الأهلية والزراعية، ومنها جمعية "ابدأ بنفسك"، وعدد من المزارعين والمصنعين والتجار والمصدرين العاملين في مجال النباتات الطبية والعطرية.