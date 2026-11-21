أُصيبت 4 سيدات بأعراض اشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهن وجبة طعام أُعدت داخل المنزل، وتضم أرزًا وفراخًا، بإحدى قرى مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهن إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى الواسطى المركزي، يفيد باستقبال 4 سيدات مصابات بأعراض اشتباه تسمم غذائي، ادعاء تناولهن طعام يُشتبه في عدم صلاحيته، أُعد داخل المنزل.

وبالفحص، تبين أن المصابات هن: "آية. ش. س."، 18 عامًا، و"فاطمة. ح. ع."، 30 عامًا، و"هناء. خ. ن."، 31 عامًا، و"إيمان. س. ع."، 24 عامًا

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابات، حيث خضعت الحالات لغسيل المعدة، وسحب العينات وإجراء التحاليل الطبية اللازمة، وتقرر حجز إحدى المصابات بقسم السموم، وحالتين بقسم الباطنة، لمتابعة حالتهن الصحية، فيما جرى تقديم الرعاية الطبية للحالة الرابعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.