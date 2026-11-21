تفقد الدكتور عصام عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، مدرسة طوسون إسلام الابتدائية المشتركة بقرية الكوم الأحمر، التابعة لإدارة بني سويف التعليمية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على تعليمات اللواء عبدالله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بشأن المتابعة الميدانية المستمرة وانتظام العملية التعليمية.

وخلال الزيارة، اطمأن مدير المديرية على انتظام الطلاب داخل الفصول وسير العملية التعليمية، ومدى الالتزام بالحضور والانضباط المدرسي، كما تابع كتاب التقييمات الأسبوعية وسجلات المعلمين، للتأكد من مطابقتها للدرجات المرصودة للطلاب.

كما اطمأن على مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة والحساب، مؤكدًا أهمية مواصلة تنفيذ البرامج والأنشطة العلاجية لتنمية مهارات اللغة العربية وتحسين مستوى التحصيل الدراسي.

واطلع كذلك على نسب الحضور والغياب، مشددًا على ضرورة تسجيل الغياب أولًا بأول في السجلات المخصصة، ومتابعة موقف الطلاب المتغيبين واتخاذ الإجراءات المنظمة لذلك.

وأكد الدكتور عصام عمارة أهمية استمرار المتابعة الميدانية والالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعملية التعليمية، بما يسهم في تحقيق الانضباط المدرسي وتوفير بيئة تعليمية مناسبة تضمن تحسين مستوى الطلاب.