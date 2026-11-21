أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عمق الشراكة التاريخية بين الولايات المتحدة وسلطنة عُمان، معبرا عن تطلع بلاده إلى مواصلة التعاون مع السلطنة في مختلف المجالات؛ بما يدعم الاستقرار الإقليمي.

وأشاد روبيو، في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية بمناسبة العيد الوطني العُماني، بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وما تشهده من اتساع لآفاق التعاون لتشمل مجالات استراتيجية جديدة، تمتد من الطاقة والتكنولوجيا الناشئة إلى استكشاف الفضاء، موجها التهنئة إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق والشعب العُماني بهذه المناسبة.

وأشار روبيو إلى أن العلاقات الأمريكية العُمانية تعود إلى عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج واشنطن، حيث بدأت بالتبادل التجاري البحري، قبل أن تتطور على مدار السنوات لتشمل مجالات متعددة، في مقدمتها الطاقة والتكنولوجيا الناشئة.

ولفت إلى أن انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقيات أرتميس خلال العام الجاري يمثل امتدادا جديدا للتعاون بين البلدين، ليشمل استكشاف الفضاء، في خطوة تعكس اتساع مجالات الشراكة وتنوع مساراتها.

وجدد وزير الخارجية الأمريكي، تأكيد تقدير واشنطن لشراكتها مع سلطنة عُمان، مشدداً على مواصلة العمل مع مسقط من أجل دعم الاستقرار الإقليمي، كما عبر عن تمنيات بلاده للسلطنة بعيد وطني سعيد، ومزيد من التقدم والازدهار.



