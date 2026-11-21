كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، عن تحرك إدارة القلعة الحمراء لتحديد عدد من البدائل لتدعيم مركز الظهير الأيمن، تحسبًا لعدم تجديد عقد محمد هاني، لاعب الفريق، بنهاية الموسم الجاري.

الأهلي يحدد بدائل محمد هاني حال رحيله

وأكد المصدر أن الأهلي وضع مصطفى شكشك، الظهير الأيمن لفريق أهلي طرابلس الليبي، على رأس قائمة المرشحين لتدعيم الجبهة اليمنى، في ظل متابعة مستواه تمهيدًا لإمكانية التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن طارق علاء، لاعب فريق زد، يأتي ضمن الخيارات المطروحة أمام إدارة الأهلي، حيث يتواجد اسمه في قائمة البدائل المحتملة لتدعيم مركز الظهير الأيمن حال عدم التوصل لاتفاق مع محمد هاني بشأن تجديد عقده.

وأشار المصدر إلى أن تحركات الأهلي تأتي ضمن خطة مبكرة لتأمين مركز الظهير الأيمن، وتوفير أكثر من بديل قبل انطلاق الموسم المقبل، في انتظار حسم موقف محمد هاني النهائي من تجديد تعاقده مع النادي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيراميدز يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

