كشف الفنان حسن الرداد عن تفاصيل مأساة إنسانية جديدة تعرضت لها أسرته، بعيدًا عن صدمات وفاة والده ووالدته وشقيقه، بعدما انهارت عمارة سكنية مملوكة لعائلته في محافظة دمياط، ما أسفر عن وفاة 12 فردًا من أفراد أسرته، بينهم 6 من أسرته المباشرة، وكان معظمهم من صغار السن.

وقال حسن الرداد، خلال بودكاست «منا وفينا»، مع الإعلامية هبة حيدري عبر قناة ومنصة المشهد إن الواقعة حدثت بالتزامن مع أحداث بورسعيد، بعدما تعرضت العمارة السكنية المملوكة لعائلته لأعمال تكسير بطريقة خاطئة، الأمر الذي أدى إلى انهيارها ووجود عدد كبير من أفراد أسرته تحت الأنقاض.

وأوضح حسن الرداد أن الضحايا كانوا من أقاربه، ومن بينهم خاله وزوجته وابنته التي كانت تدرس في الثانوية العامة وتعد من الطالبات المتفوقات، ووصفها بأنها كانت فتاة جميلة للغاية، بالإضافة إلى ابن خالته محمد، الذي كان يعمل ضابط شرطة، وأبنائه.

وأضاف حسن الرداد أن الناجين من الحادث كانوا ابن خالته الصغير، الذي لم يتجاوز عمره عامًا واحدًا، وزوجته التي كانت حاملًا وقت وقوع الحادث.

وعن اللحظات الأولى لتلقيه الخبر، قال حسن الرداد إنه كان موجودًا في القاهرة عندما علم بما حدث، مؤكدًا أنه شعر بصدمة شديدة أفقدته القدرة على الحركة، رغم أنه كان واقفًا على قدميه، حتى إنه شعر وكأن شللًا أصابه من هول المفاجأة.

وأشار حسن الرداد إلى أن أفراد أسرته حاولوا في البداية إخفاء تفاصيل الحادث عنه، حتى سافر إلى دمياط، وهناك قضوا ساعات طويلة في انتظار فرق الإنقاذ لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، وسط حالة من الترقب والخوف، إذ كانوا يتابعون خروج كل شخص لمعرفة مصيره.

وتابع حسن الرداد أنه بعد ساعات الانتظار، لمحوا عينين تتحركان تحت الأنقاض، ليتبين أن هناك طفلًا صغيرًا يبلغ من العمر عامًا واحدًا، وكان هو الناجي من تلك المأساة العائلية.

وأكد حسن الرداد الرداد أن هذه الفاجعة كانت صدمة نفسية شديدة، واحتاجت منه إلى مجهود كبير حتى يتمكن من استعادة توازنه والوقوف على قدميه ومواصلة عمله، موضحًا أنه اعتذر خلال تلك الفترة عن المشاركة في العديد من الأعمال الفنية، ولم يكن قادرًا على العمل بالشكل المعتاد، بعدما أصبحت الأزمات التي مر بها أكبر من قدرته على التحمل.

واختتم حسن الرداد حديثه بالتأكيد على أن الإنسان لا بد أن يحاول النهوض ومواصلة حياته مهما كان حجم الألم الذي يحمله بداخله، مشيرًا إلى أنه حاول تجاوز كل تلك الصدمات والعودة إلى العمل والحياة من جديد، رغم صعوبة ما مر به من تجارب إنسانية قاسية.