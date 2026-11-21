أشاد الفنان عباس أبو الحسن بالفنان أحمد حلمي، بعد تجربته السينمائية الجديدة في فيلم «حدوتة»، معتبراً أن العمل يمثل محطة فارقة في مشواره الفني، ويكشف عن قدرته على تقديم أدوار تجمع بين الكوميديا والدراما بأسلوب مختلف

وكتب عباس أبو الحسن، في منشور عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «في حالة غير مسبوقة، مفاجأة العودة الرائعة أو إعادة البعث وتبديل الجلد اللي عملها أحمد حلمي في فيلم (حدوتة) مُذهلة، بعد سلسة أفلام أخيرة غير موفقة كانت كفيلة بضرب نجوميته الفريدة في مقتل، لا قيام من بعدها، زيه زي ماحصل في حالة نجمي الكوميديا السابقين كان من ذوي الجماهيرية العظمى، واللذان لم تقم لهم قائمة بعد إخفاق طويل حتى وان استمرّا يعافروا إنما ظلوا أمواتا تطارد ماض ولى تماما».

وأضاف: «تلك الإفاقة النادرة المدهشة لحلمي والقدرة على تحويل قدرا بائسا بدا يلوح في الأفق القريب، لم يكن يستطيع فعلها إلا نجمًا بذكاء أحمد حلمي، واستطاع بهذا النهج الجديد أن يشق لنفسه مساراً جديد ومتجددا جمع فيه بين الدراما المؤثرة والكوميديا الخارج من بطن النص وليست بلوي الذراع، إنه النص ثم النص ثم النص، يبدوا لي أن حلمي قد اقتنع بالإقلاع عن التدخل بالتأليف واعطى ثقته كاملة للكاتب والمخرج مبروك حلمي».

واختتم: «فيلم حدوته فيلم مثير وممتع، بطله النص ثم حلمي، فيلم سيضحكك ويبكيك، ويربكك ويمس شغاف قلبك، ويخاطب مناطق مظلمة سحيقة من اللاوعي، ودعوة للتصالح مع النفس وقبول الذات قبولا غير مشروطا كمنفذ وحيد للتحرر ادخلوا السينمات».

ويشارك في بطولة فيلم «حدوتة» الفنان أحمد حلمي، وأمينة خليل، وماجد المصري، وخالد الصاوي، ورحمة أحمد، ومحمد عبد العظيم، ومدحت تيخا، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

والفيلم من تأليف أحمد عبد الرحمن، وإخراج مازن أشرف، ومن إنتاج شركة فيلم سكوير للمنتج أحمد بدوي، ويضم مجموعة من الفنانين الذين يقدمون شخصيات متنوعة ضمن الأحداث، بما يخدم طبيعة القصة وتطوراتها.





