حرصت سالي حلمي، شقيقة الفنان أحمد حلمي، على تهنئة شقيقها وزوجته الفنانة منى زكي بمناسبة عيد ميلادهما، من خلال رسالة مليئة بمشاعر الحب والدعوات الصادقة، نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونشرت سالي حلمي صورة تجمع أحمد حلمي ومنى زكي، ووجهت لهما كلمات عبرت خلالها عن محبتها الكبيرة لهما، متمنية أن يظلا دائمًا في سعادة ونجاح، وأن يحفظهما الله من كل سوء، إلى جانب أبنائهما.

وكتبت سالي حلمي: «كل سنة وانتو طيبين.. كل سنة وانتو فرحانين.. كل سنة وكل لحظة وكل دقيقة وانتو ربنا حاميكم من العين، كل سنة وانتو ناجحين.. وفرحانين بلولا وسليم ويونس، ويبعد عنكم أي شر يا رب يا أغلى ما في القلب».

وتكشف رسالة سالي حلمي عن العلاقة العائلية القوية التي تجمعها بشقيقها أحمد حلمي، إذ تحرص دائمًا على التعبير عن حبها له ومساندته، كما تجمعها علاقة مميزة بزوجته الفنانة منى زكي، التي تكن لها الكثير من المحبة والتقدير.

وتأتي تهنئة سالي لتسلط الضوء مجددًا على الروابط العائلية التي تجمع أفراد أسرة أحمد حلمي، وحرصها على مشاركة شقيقها وزوجته لحظاتهما السعيدة، متمنية لهما دوام النجاح والسعادة والاستقرار برفقة أبنائهما.