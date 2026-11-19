في لقاء خاص لموقع «صدى البلد»، تحدث المخرج المغربي نبيل عيوش عن مستقبل صناعة السينما في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، وإمكانية أن تحل التكنولوجيا محل الإنسان في مجالات الإبداع والتمثيل والإخراج، كما وجه نصائح مهمة للمخرجين الشباب، كاشفًا عن الملامح الأولية لفيلمه السينمائي المقبل.

فتح المخرج المغربي نبيل عيوش، خلال لقائه الخاص مع موقع «صدى البلد»، عددًا من الملفات المتعلقة بمستقبل السينما والتحولات التي تشهدها الصناعة الفنية في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح حاضرًا بقوة في مختلف المجالات، بما فيها صناعة الأفلام والتمثيل والإنتاج السينمائي.

وتطرق عيوش إلى السؤال الذي يشغل العاملين في الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة: هل يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يحل محل الإنسان؟

وأجاب المخرج المغربي بأن ذلك أصبح ممكنًا بالفعل في العديد من المجالات، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي بات قادرًا على تنفيذ مهام كانت حكرًا على البشر، ولم يعد دوره مقتصرًا على الجوانب التقنية، بل امتد إلى صناعة الأفلام والتمثيل، وإنتاج محتوى بصري يحاكي ما يقدمه الإنسان.

وأشار إلى أن التكنولوجيا بدأت بالفعل في استبدال جزء من الأدوار والمهام البشرية، معتبرًا أن القضية لم تعد مرتبطة بإمكانية حدوث ذلك مستقبلًا، وإنما بمدى اتساع هذه الظاهرة، والتوقيت الذي قد تصل فيه إلى مراحل أكثر تعقيدًا.

نبيل عيوش: التمرد على الذكاء الاصطناعي بدأ تدريجيًا

وتوقف عيوش عند ما وصفه بحالة التمرد التي بدأت تتشكل تدريجيًا في مواجهة التطور التكنولوجي، معربًا عن أمله في ألا يأتي التحرك الإنساني متأخرًا، حتى لا يفقد الإنسان القدرة على التحكم في التكنولوجيا التي صنعها بنفسه.

ورغم هذه المخاوف، أعرب عن ثقته في قدرة الإنسان على إدراك خطورة الموقف والتعامل معه، مؤكدًا أن البشر يمتلكون القدرة على مراجعة ما صنعوه، بل وإيقاف أو تدمير ما بنوه إذا أصبح يمثل تهديدًا لهم.

وتعكس تصريحاته رؤية تجمع بين الاعتراف بالقوة المتزايدة للذكاء الاصطناعي، والتحذير من ترك مستقبل الإنسان وصناعة السينما رهينة للتطور التكنولوجي دون ضوابط أو وعي.

نصيحة نبيل عيوش للمخرجين الشباب: الصدق هو سر الاستمرار

وعن النصيحة التي يوجهها إلى المخرجين الشباب، أكد نبيل عيوش أن أهم ما يجب أن يتحلى به المخرج هو الصدق مع نفسه ومع العمل الذي يقدمه، مشيرًا إلى أن الشاشة الكبيرة لا تترك مجالًا كبيرًا لإخفاء الحقيقة عن الجمهور.

وأوضح أن المشاهد يستطيع أن يكتشف سريعًا ما إذا كان المخرج صادقًا في اختياراته، أو يقدم فيلمًا لأسباب غير حقيقية بالنسبة إليه، مشددًا على ضرورة أن يكون لدى صانع الفيلم سبب حقيقي يدفعه إلى تقديم عمله.

وأضاف أن امتلاك فكرة أو وجهة نظر يرغب المخرج في التعبير عنها يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاحه واستمراره، موضحًا أن التقنيات السينمائية يمكن لأي شخص تعلمها وتطوير مهاراته فيها، مهما بلغت درجة تعقيدها.

لكن المهارة التقنية وحدها، من وجهة نظره، لا تضمن بقاء المخرج في ذاكرة الجمهور، فالأعمال التي تستمر ويظل الناس يتذكرونها هي تلك التي تحمل رؤية خاصة ووجهة نظر واضحة، وتعبر عن شيء يريد صانعها قوله للعالم.

وشدد عيوش على أن المخرج قد يمتلك أعلى مستويات الاحتراف التقني، ويستطيع تقديم فيلم مبهر من الناحية البصرية والفنية، لكن ما يمنح العمل قيمته الحقيقية هو المضمون والرسالة والقدرة على التعبير عن رؤية إنسانية وفنية مميزة.

قصة عن التبني.. ملامح فيلم نبيل عيوش الجديد

وفيما يتعلق بمشروعاته السينمائية المقبلة، كشف المخرج المغربي عن أن فيلمه الجديد يدور حول قصة تتناول موضوع التبني، لكنه تحفظ على الكشف عن مزيد من التفاصيل، موضحًا أن العمل لم يبدأ تصويره بعد، ولذلك لا يستطيع الحديث عنه بصورة موسعة في الوقت الحالي.

ويترقب جمهور السينما أعمال نبيل عيوش المقبلة، خاصة في ظل اهتمامه الدائم بالقضايا الإنسانية والاجتماعية، وتقديم رؤى سينمائية تطرح أسئلة تتجاوز حدود الحكاية التقليدية.

ويؤكد حديث عيوش أن مستقبل السينما لا يرتبط فقط بالتطور التقني أو الأدوات الجديدة التي تفرضها التكنولوجيا، وإنما يظل الإنسان ورؤيته وقدرته على التعبير عن أفكاره ومشاعره عنصرًا أساسيًا في صناعة العمل الفني، حتى في عصر أصبح فيه الذكاء الاصطناعي قادرًا على محاكاة كثير من جوانب الإبداع البشري.

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