لقي قيادي حوثي بارز ومسؤول في وزارة الداخلية التابعة للمليشيات الحوثية، مصرعه في شمالي لحج، وفقا لوسائل الإعلام اليمنية، اليوم الخميس.

وتأكد مقتل (منتحل رتبة) عقيد عيضة عيضة عسكر، الذي يشغل منصب مدير التوجيه والتدريب بوزارة الداخلية، والذي ينحدر من مديرية بني بحر بمحافظة صعدة.

ولقي عيضة مصرعه ضمن آخرين، في غارات جوية استهدفت تحركاتهم في مديرية طور الباحة بلحج.

استمرار الهجمات الحوثية على مناطق مدنية سعودية

كانت المملكة العربية السعودية قد أدانت بشدة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في اعتداءاتها الإرهابية التي طالت المنشآت المدنية والاقتصادية والأعيان المدنية في العاصمة الرياض، وما نتج من أضرار مادية على مركز الملك عبد الله المالي.

وأكدت ‏المملكة حقها الكامل والمشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وصون مقدراتها الوطنية، والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها

وشددت ‏المملكة على أنها لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف أراضيها ومقدراتها وذلك بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.

ودعت ‏المملكة المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياتها وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإدانة الاعتداءات الآثمة لميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة وما تمثله هذه الميليشيا الإرهابية من خطر على أمن المنطقة والعالم.