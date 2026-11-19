يمثل الإطار الوطني للحماية الاجتماعية منظومة متكاملة تستهدف توحيد جهود و برامج الحماية الاجتماعية في مصر، وربط الخدمات الحكومية المختلفة ضمن رؤية واحدة قائمة على الحقوق الدستورية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحسين أثره على حياة المواطنين.

ويستهدف الإطار تطوير مفهوم الحماية الاجتماعية، بحيث لا يقتصر على تقديم المساعدات النقدية والإغاثة والرعاية للفئات الأولى بالرعاية، وإنما يمتد إلى التمكين الاقتصادي وتحويل الأسر المستفيدة من الدعم إلى أسر قادرة على الإنتاج، مع توفير الحماية اللازمة للمواطن في مختلف مراحل حياته، من الطفولة وسن العمل حتى الشيخوخة والإعاقة.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا حول الإطار الوطني للحماية الاجتماعية خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موضحة أن إعداد الإطار استهدف توحيد المبادرات والبرامج القطاعية في منظومة وطنية متكاملة، وتعزيز قدرة نظام الحماية الاجتماعية على الاستجابة للمتغيرات والأزمات.

ما أهداف الإطار الوطني للحماية الاجتماعية؟

1- ربط الدعم النقدي بالتمكين الاقتصادي: تحويل الأسر المستفيدة من برامج الدعم إلى طاقات منتجة، من خلال الانتقال من تقديم المساعدات إلى تعزيز القدرة على الإنتاج.

2- تحسين استهداف المستحقين: تطوير آليات توجيه الدعم لضمان وصول الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

3- تكامل برامج الحماية الاجتماعية: إنشاء بنية موحدة تربط البرامج المختلفة بالمخاطر المرتبطة بمراحل دورة حياة المواطن.

4- الحماية من الأزمات والصدمات: بناء منظومة مرنة وسريعة الاستجابة قادرة على حماية الفئات الأولى بالرعاية وقت الأزمات.

5- تطوير الخدمات الحكومية: تعظيم أثر الخدمات القائمة والارتقاء بها من مفهوم الإغاثة والرعاية إلى الحق والتمكين الاقتصادي.

6- تحقيق الاستدامة المالية: ضمان استدامة تمويل برامج الحماية الاجتماعية مع تنامي مخصصات الموازنة العامة.

7- توحيد جهود الجهات الحكومية: تنسيق أدوار الوزارات والجهات المختلفة وتكامل برامجها لتعظيم العائد من الإنفاق العام.

8- دعم رؤية مصر 2030: ربط سياسات الحماية الاجتماعية بالأجندة التنموية الوطنية والدولية، بما يدعم تحقيق مستهدفات العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان.

متى بدأ إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية؟

استمر إعداد تقرير الإطار الوطني للحماية الاجتماعية على مدار عامي 2025 و2026، تحت مظلة اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء، وبقيادة تنسيقية من وزارة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات الوطنية والدولية والخبراء والأكاديميين والفنيين.

ومن المقرر استعراض جهود مصر في هذا الإطار خلال المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، الذي تستضيفه العاصمة الجديدة يومي 23 و24 نوفمبر 2026.

إعداد: إدارة الصحافة الإلكترونية - وزارة الدولة للإعلام (بتصرف)

المصدر: وزارة التضامن