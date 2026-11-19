تستهدف المبادرة الرئاسية «عيون أطفالنا مستقبلنا» الكشف المبكر عن مشكلات الإبصار لدى الأطفال من عمر 6 إلى 12 سنة، من طلاب المدارس الابتدائية بجميع المحافظات، مع توفير النظارات الطبية والعلاج والجراحات بالمجان للحالات التي تحتاج إليها، وفقًا لنتائج الفحص الطبي.

وتشمل المبادرة جميع تلاميذ المرحلة الابتدائية في الريف والحضر، بالمدارس الحكومية والخاصة والمجتمعية والفكرية والأزهرية، بهدف الحفاظ على صحة عيون الأطفال.

كيف يستفيد الطلاب من المبادرة؟

تتولى فرق طبية مجهزة إجراء الفحوص داخل المدارس، مع تسجيل بيانات الطلاب ونتائج الفحص على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة، دون الحاجة إلى توجه أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم خارج المدارس.

وتُجرى عمليات المسح الأولي بواسطة الفرق المدرسية طوال العام الدراسي، بينما تستمر خدمات العلاج ومتابعة الحالات التي تظهر نتائج إيجابية في الفحص على مدار العام.

ماذا يحدث عند اكتشاف مشكلة في الإبصار؟

تُحال الحالات التي تُظهر نتائج إيجابية إلى عيادات الربط التابعة للمبادرة، لتلقي العلاج والمتابعة وفق بروتوكولات طبية محدثة أعدها أساتذة متخصصون في طب العيون.

وتوفر المبادرة النظارات الطبية للأطفال الذين تستدعي حالتهم استخدامها، إلى جانب الخدمات التصحيحية، سواء بالعلاج الطبي أو التدخل الجراحي، بحسب احتياجات كل حالة.

هل يتحمل أولياء الأمور أي تكاليف؟

تُقدم جميع خدمات المبادرة مجانًا بالكامل، بداية من الكشف والفحوص الطبية، مرورًا بتوفير النظارات والعلاج، وصولًا إلى التدخلات الجراحية اللازمة، دون تحميل الأطفال أو أسرهم أي تكاليف في مختلف مراحل تقديم الخدمة.

حصاد المبادرة

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة والسكان، بلغ إجمالي الفحوص التي أُجريت ضمن المبادرة الرئاسية «عيون أطفالنا مستقبلنا» نحو 6.6 مليون فحص، فيما جرى توفير 29.5 ألف نظارة طبية للأطفال، إلى جانب تسجيل نحو 1.9 ألف إحالة وجراحة.

