أثار إجراء أمني غير معتاد على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية «إير فورس وان»، عقب إقلاعها من مدينة شينتشِن الصينية، تساؤلات بشأن وجهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخط سير رحلته، بعدما طُلب من الصحفيين المرافقين له تسليم هواتفهم المحمولة لأسباب أمنية.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أن مراسلها على متن الطائرة أبلغ، في رسالة بعث بها بعيد الإقلاع، بأن هواتف الصحفيين يجري جمعها لأسباب أمنية، دون تقديم توضيحات إضافية بشأن طبيعة هذا الإجراء أو دوافعه.

وغادر ترامب مدينة شينتشِن جنوبي الصين، الخميس، عقب مشاركته في قمة ثلاثية مع الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، تناولت ملفات الأمن الدولي والمخاطر النووية والنزاعات الإقليمية.

ومن جانبها، أشارت جاكي هاينريش، مراسلة شبكة «فوكس نيوز» ورئيسة رابطة مراسلي البيت الأبيض، إلى أن هواتف الصحفيين لم تُجمع خلال الزيارة السابقة لترامب إلى الصين في مايو، ما زاد من علامات الاستفهام بشأن طبيعة الإجراءات الأمنية المتخذة هذه المرة.

وربطت هاينريش بين جمع الهواتف والتعديلات التي طرأت على القيود المفروضة على حركة الطيران فوق ولاية ألاسكا، متسائلة عما إذا كانت الطائرة الرئاسية تتجه مباشرة إلى الولايات المتحدة أم أن هناك وجهة أخرى ضمن جدول الرحلة.

كما أثار الإجراء تكهنات بشأن احتمال وجود تحرك غير معلن في الجولة الآسيوية لترامب، خاصة في ظل حديثه المتكرر عن إمكانية عقد لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، رغم عدم الإعلان رسميًا عن أي لقاء مرتقب بينهما.