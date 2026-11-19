كشفت وكالة "رويترز" أن مسؤولاً في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح على دولة غيانا، في الأشهر الأخيرة، النظر في التنازل عن جزء من أراضيها لفنزويلا المجاورة، في خطوة صدمت مسؤولي الدولة الصغيرة المنتجة للنفط، ودفعت واشنطن إلى طمأنتهم بأن سياستها بشأن حدود البلدين لم تتغير.

وقال ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر إن رئيس قسم التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأمريكية، جيريمي ليوين، أبلغ وزير الخارجية الغياني روبرت بيرسود، خلال اجتماع في واشنطن في سبتمبر الماضي، بأنه يستطيع المساعدة في التوسط في محادثات إقليمية مع الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريجيز.

وأضاف شخصان آخران أن ليوين، وهو من كبار المعينين من قبل ترامب، والذي غادر الخارجية الأمريكية نهاية أكتوبر، طرح إمكانية سيطرة فنزويلا جزئياً على منطقة إيسيكويبو، التي تشكل الثلثين الغربيين من غيانا.

ليوين: محادثات تمهيدية بتوجيه من البيت الأبيض

وفي مقابلة مع "رويترز"، قال ليوين إنه أجرى محادثات "تمهيدية" مع الغيانيين والفنزويليين بشأن النزاع الحدودي، مشيراً إلى أن هذه المحادثات جاءت بعد أن وجهت رودريجيز رسالة إلى ترامب في مايو الماضي، طلبت فيها وساطة أمريكية لتسهيل محادثات مباشرة مع غيانا حول وضع الإقليم.

وأضاف أن رودريجيز أثارت القضية معه مباشرة خلال اجتماع في كاراكاس في يوليو، مؤكداً أن المحادثات كانت موجهة ومصرحاً بها بالكامل من البيت الأبيض.

تقارب غير مسبوق بين واشنطن وكاراكاس

وتسلط الواقعة الضوء على تعمق العلاقات بين إدارة ترامب وحكومة رودريجيز، التي فتحت أبوابها أمام انخراط أمريكي أكبر في شؤون البلاد، عقب العملية الأمريكية التي أسفرت عن اعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو مطلع العام الجاري.

وفي غيانا، أثارت الواقعة صدمة لدى المسؤولين، الذين أكدوا مراراً أن وضع إيسيكويبو غير قابل للتفاوض.

الخارجية الأمريكية: موقفنا لم يتغير

وعند طلب التعليق، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن الوزارة "تتلقى يومياً أفكاراً وخيارات سياسية مختلفة من أطراف خارجية"، لكن موقفها بشأن الحدود بين فنزويلا وغيانا لم يتغير.

وأحال البيت الأبيض الأسئلة إلى وزارة الخارجية، دون أن يوضح ما إذا كان قد وجه بإجراء أي محادثات حول مستقبل إيسيكويبو، أو ما إذا كان قد تلقى أي رسالة من رودريجيز.

وقال شخص مطلع على التعاملات الأمريكية مع فنزويلا إن ليوين كان مكلفاً بهذا الملف من البيت الأبيض.

ولم ترد حكومتا غيانا وفنزويلا على طلبات متكررة للتعليق.

نزاع عمره أكثر من 180 عاماً

وتُعد إيسيكويبو مصدراً دائماً للتوتر بين غيانا وفنزويلا، التي تطالب بالمنطقة بشكل متقطع منذ أكثر من 180 عاماً، رغم أن الولايات المتحدة وجميع دول العالم تقريباً تعترف بها عملياً كمنطقة غيانية.

وتشتهر المنطقة بغناها بالذهب والماس والبوكسيت.

وتصاعدت القضية بعد اكتشافات نفطية ضخمة لشركة "إكسون موبيل" في المياه المجاورة عام 2015، وهي اكتشافات حولت غيانا إلى أسرع اقتصادات العالم نمواً.

وفي مواجهة تهديدات فنزويلية متزايدة، لجأت غيانا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 2018، طالبة تأكيد الحدود التي حددها تحكيم عام 1899 بين فنزويلا ومستعمرة غيانا البريطانية آنذاك.

غيانا.. حليف مقرب لواشنطن

وتقع غيانا، التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة، بين فنزويلا وسورينام على ساحل الكاريبي في أمريكا الجنوبية، وتُعد حليفاً مقرباً للولايات المتحدة. وكانت علاقات كل من غيانا والولايات المتحدة مع كاراكاس متوترة خلال إدارة مادورو.

لكن بعد اعتقال مادورو في عملية أمريكية في يناير، تحسنت العلاقات بين واشنطن وكاراكاس بشكل كبير. ففي يوم الأربعاء، التقى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث مع رودريجيز في كاراكاس، ووقع اتفاقاً لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

رسالة رودريجيز إلى ترامب

وفي رسالة مؤرخة في 11 مايو، اطلعت عليها "رويترز"، طلبت رودريجيز دعم ترامب لتهيئة الظروف للتقارب مع غيانا، بهدف معالجة ما وصفته بـ"الخلاف الإقليمي التاريخي" بشأن إيسيكويبو، مشيرة إلى أن كاراكاس تدعو دائماً إلى معالجة المسألة عبر المحادثات.

محادثات سرية وتطمينات أمريكية

وقال ليوين لـ"رويترز" إن رودريجيز، بعد إرسال الرسالة، "أثارت القضية معي، وطلب مني البيت الأبيض إجراء محادثات تمهيدية وسرية مع الغيانيين والفنزويليين لفهم أبعاد القضية بشكل أفضل بالنسبة للإدارة. وقد فعلت ذلك، ورفعت تقريراً إلى (وزير الخارجية ماركو روبيو) والبيت الأبيض".

ويُذكر أن ليوين، وهو من خريجي "إدارة كفاءة الحكومة" التي أسسها إيلون ماسك، تولى منصب مدير التخطيط السياسي في الخارجية الأمريكية في أغسطس، وهو منصب شغله لنحو شهرين قبل مغادرته.

ووفقاً لمصدرين مطلعين، ناقش ليوين خلال محادثته مع رودريجيز في كاراكاس في يوليو إمكانية عمل شركات أمريكية في إيسيكويبو.

وفي اجتماعه مع المسؤولين الغيانيين في سبتمبر، أشار إلى علاقته الوثيقة جداً مع رودريجيز، مؤكداً أنه يستطيع المساعدة في ترتيب محادثات ثنائية.

ورغم اختلاف المصادر حول الصياغة الدقيقة التي استخدمها ليوين خلال الاجتماع، فإن المسؤولين الغيانيين شعروا بقلق كافٍ دفعهم إلى طلب توضيحات عاجلة من مسؤولين آخرين في الخارجية الأمريكية، الذين طمأنوهم بأن الموقف الأمريكي بشأن إيسيكويبو لم يتغير.

ولم يقدم ليوين تفاصيل إضافية عن محادثاته، التي وصفها بأنها "سرية"، لكنه أكد أنه كان يتصرف بتوجيه من البيت الأبيض، وأن أي إيحاء بخلاف ذلك "غير صحيح تماماً".

رودريجيز تتمسك بمطالبة فنزويلا

وكانت رودريجيز، التي شغلت منصب نائبة الرئيس في عهد مادورو قبل اعتقاله ونقله إلى نيويورك لمواجهة تهم تتعلق بتجارة المخدرات والإرهاب، قد ضغطت مراراً وعلناً على مطالبة فنزويلا بإيسيكويبو في الأشهر الأخيرة.

ففي خطابها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، دعت غيانا إلى الدخول في مفاوضات حول الوضع القانوني للمنطقة.