أكد الدكتور محمود عصمت ، وزير الكهرباء أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ منظومة دعم الطاقة الموجهة للقطاع الصناعي والمواطنين، مشيرا إلى أن التسعير الحالي للغاز الموجه لمحطات التوليد والصناعة يبرز حجم الأعباء التي تتحملها الدولة للحفاظ على تنافسية الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في حفل الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، حيث استعرض الرؤية الاقتصادية والفنية لتطوير قدرات التوليد، وخطط الربط الكهربائي الإقليمي والدولي، وآليات تحديث الشبكة القومية.

حجم الدعم وتسعير الوقود

وأوضح الوزير أن الاستثمارات المالية الموجهة لتطوير قدرات التوليد الجديدة تمثل عملية ديناميكية مستمرة تتصاعد تدريجياً لمواكبة النمو، لافتاً إلى أن الدولة تقدم دعما كبيرا لكل من مشروعات الطاقة المتجددة ومحطات التوليد التقليدية على حد سواء.

وكشف الوزير عن لغة الأرقام في ملف تسعير الوقود، موضحاًأن محاسبة الغاز الموجه للتوليد والصناعة تتحملها الدولة؛ لدعم الصناعة المصرية والقطاع المنزلي، مؤكدا أن الحكومة قررت الاستمرار في هذه المنظومة مع رفع كفاءة التشغيل في محطات التوليد.

الربط الكهربائي وتصدير 6 جيجاوات

وفيما يتعلق بخطط التوسع الإقليمي، أشار وزير الكهرباء إلى توجه الحكومة نحو تصدير نحو 6 جيجاوات من القدرات الكهربائية الإضافية، موضحا أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب إنشاء وتنفيذ كابلات ربط كهربائي بقدرة 6 جيجاوات مع الدول الشريكة، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتبادل الطاقة.

نقل التكنولوجيا وتحديث الشبكة

وشدد الوزير على أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على نقل وتوطين التكنولوجيا (Technology Transfer) وبناء القدرات الفنية والهندسية الوطنية، لضمان استدامة المشروعات وتحقيق أقصى استفادة لمصر والمنطقة.

وعلى الصعيد الفني، أوضح الوزير أن التوسع الكبير في دمج مصادر الطاقة المتجددة بالشبكة القومية يفرض تحديات تقنية دقيقة؛ نظراً لاعتماد أنظمة الطاقة المتجددة على دوائر التحويل الإلكتروني (Switching) التي تُدخل توافقيات كهربائية (Harmonics) قد تؤثر على استقرار الشبكة.

وأكد أن الوزارة تعمل حاليا على دراسة وتطبيق تشغيل المرشحات النشطة (Active Filters) وأنظمة التغذية الراجعة المتطورة؛ لضمان أعلى مستويات الجودة والاستقرار للتيار الكهربائي.