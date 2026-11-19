نظمت إدارة إعلام الوادي الجديد، اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026، ندوة بعنوان «التعليم الفني وتحقيق مستقبل مهني واعد»، بمدرسة «أجرو الإيطالية»، حاضر فيها الدكتور حاتم عبد القادر حمدون وكيل كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد، ومحمد علي أبو طالب مدير الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، بحضور محمد عادل مدير المدرسة.

افتتحت اللقاء غادة بصيط، أخصائي إعلام، موضحة أهمية التعليم الفني غير التقليدي، الذي يعتمد على التدريب الميداني أكثر من التعليم النظري؛ لتأهيل الخريجين لسوق العمل، من خلال إقامة شراكات مع أكاديميات عالمية مثل «أجرو الإيطالية».

وفي سياق متصل، أكد الدكتور حاتم عبد القادر أن محافظة الوادي الجديد من المحافظات المتميزة في مجال التعليم الفني الزراعي، مشيرًا إلى أن مدارس «أجرو» تتواجد في 10 محافظات على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن التعليم الفني الزراعي يسهم في دعم الاقتصاد المصري من خلال رفع الإنتاجية وتقليل البطالة، عبر تأهيل الخريجين لسوق العمل وإقامة مشروعات تخدم المجتمع، مستعرضًا عددًا من المشروعات التي يحتاج إليها السوق، مثل الصوب الزراعية والزراعة الذكية والتصنيع الزراعي؛ لإضافة قيمة للمنتجات الزراعية.

ومن جهته، استعرض محمد أبو طالب دور جهاز تنمية المشروعات في تقديم التسهيلات والتمويل اللازم لتأسيس المشروعات الخاصة، بدءًا من إعداد دراسات الجدوى، مرورًا بتنظيم دورات تدريبية للشباب في التسويق الإلكتروني واكتساب المهارات اللازمة لحل المشكلات؛ بما يضمن نجاح المشروعات.

وأشار إلى أن الجهاز يقدم أيضًا تسهيلات لإقامة المعارض داخل المحافظة وخارجها، موضحًا أن القروض تُقدم بفائدة ميسرة، وأن هناك مبادرة من جهاز تنمية المشروعات لتقديم التمويل بفائدة متناقصة تبلغ 7%.

ويأتي تنظيم الندوة برعاية السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وبتوجيهات اللواء الدكتور تامر شمس الدين، رئيس قطاع الإعلام الداخلي.

أدارت اللقاء غادة بصيط محمد، أخصائي إعلام، تحت إشراف أزهار عبد العزيز محمد، مدير عام إعلام وسط الصعيد.