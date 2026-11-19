أشاد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب "المصريين"، باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للسيد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس متانة الروابط التاريخية والأخوية بين مصر وليبيا، وحرص القيادة السياسية المصرية المستمر على دعم استقرار ليبيا والحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها.

وأوضح "أبو العطا"، في بيان، أن توقيع مذكرات التفاهم في ملفات حيوية مثل الغاز الطبيعي، تكرير المنتجات البترولية، الموارد الطبيعية، والتنمية السمكية، يفتح آفاقًا واسعة لتكامل اقتصادي حقيقي يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويمنح دفعة قوية لملف إعادة الإعمار والتنمية المشتركة، مشيرًا إلى أن التوجيه الرئاسي بالتعامل الإيجابي مع الملفات القنصلية وتسهيل حركة المواطنين والطلاب الليبيين، والتنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين، يجسد البُعد الإنساني والاجتماعي للعلاقات الثنائية، ويعزز من سهولة التواصل والترابط بين الشعبين.

تجسد عمق الروابط التاريخية والإنسانية بين الشعبين

وأشار رئيس حزب "المصريين"، إلى أن التعاون في مجالات البحث العلمي، العمل، التدريب وبناء القدرات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التعاون الإعلامي والاتصال الحكومي، يمثل استثمارًا في الكوادر والمؤسسات، ويدعم مسار التنمية المستدامة في البلدين، كما يعكس التنسيق الإقليمي رؤية مشتركة لمواجهة التحديات وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، موضحًا أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حرص مصر الدائم والمبدئي على تحقيق الأمن والاستقرار في دولة ليبيا الشقيقة، والحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها، يجدد التأكيد على ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي تنطلق من أن أمن ليبيا القومي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

ولفت إلى أن تقدير الجانب الليبي للجهود المصرية الراسخة والرامية لحفظ الاستقرار في ليبيا، يعكس حجم الثقة المتبادلة والدور المحوري الذي تلعبه القاهرة كركيزة أساسية للسلام الإقليمي، وسعيها المستمر لدعم كافة المسارات التي تضمن وحدة المؤسسات الليبية وتلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والتنمية.

وحول الملفات الاقتصادية والاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها في ختام المباحثات، أكد المستشار حسين أبو العطا، أن حزمة الاتفاقات الموقعة تعبر عن رؤية شاملة للانتقال بالعلاقات الثنائية من إطار التعاون التقليدي إلى الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية المستدامة؛ مشيرًا إلى أن التركيز على تطوير البنية التحتية في مجال الغاز الطبيعي، وتكرير المنتجات البترولية، واستغلال الموارد الطبيعية، إلى جانب التنمية السمكية وتنمية البحيرات، يضع أسسًا قوية لتحقيق تكامل اقتصادي حقيقي يعظم من الاستفادة من الموارد المتاحة في البلدين ويحقق المصالح المشتركة.

وشدد على أن الشركات المصرية باتت تمتلك خبرات تراكمية وتنافسية هائلة في مجالات البنية التحتية والطاقة وإعادة الإعمار، ما يجعلها شريكًا موثوقًا وقادرًا على المساهمة الفاعلة في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى داخل الأراضي الليبية وفق أعلى المعايير وفي أسرع الجداول الزمنية، موضحًا أن شمول مذكرات التفاهم لمجالات حيوية تمس بناء الإنسان وتطوير المؤسسات، مثل المعرفة والبحث العلمي، والعمل، والتدريب وبناء القدرات، والاستشارات والدعم الفني، والتطوير الوظيفي وتنمية القيادات، فضلاً عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعكس وعيًا عميقًا بأهمية تمكين الكوادر البشرية وريادة الأعمال كقاطرة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتوفير فرص عمل للشباب في كلا البلدين.

وأثنى المستشار حسين أبو العطا على توقيع اتفاقات في مجال التعاون الإعلامي والاتصال الحكومي وتعزيز التواصل المؤسسي، معتبرًا إياها خطوة ضرورية لتوحيد الرؤى الإعلامية، ومواجهة الشائعات، وبناء جسور تواصل مؤسسي حديثة تواكب متطلبات العصر، مؤكدًا على أن تناول القمة لتطورات القضايا الإقليمية محل الاهتمام المتبادل، والتوافق على مواصلة التنسيق المشترك لترسيخ السلم والاستقرار الإقليميين، يأتي في توقيت بالغ الدقة تمر به المنطقة، ويبرهن على أن التضامن العربي والتنسيق المصري الليبي يمثلان صمام أمان لمواجهة مختلف التحديات الراهنة وصناعة مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا لشعوب المنطقة.