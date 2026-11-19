حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بعيد ميلاده، الذي يوافق 19 نوفمبر، موجّهًا له رسالة تهنئة تضمنت تمنياته بالصحة والعافية واستكمال جهوده في تنمية مصر.

ونشر تركي آل الشيخ رسالته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتب: «كل سنه وفخامة الزعيم عبدالفتاح السيسي بخير حفظه الله ويكمل مسيرته في التنمية لمصر الحبيبة».

وعكست كلمات تركي آل الشيخ تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث حرص على توجيه التهنئة له بهذه المناسبة، مع الدعاء بأن يحفظه الله ويمنحه الصحة، وأن يواصل جهوده في تحقيق المزيد من التنمية والتقدم لمصر.

وتفاعل متابعو تركي آل الشيخ مع رسالته، التي نشرها بالتزامن مع عيد ميلاد الرئيس السيسي، في ظل اهتمامه بمشاركة جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسائله المتعلقة بالمناسبات والشخصيات العامة.



وتتزامن التهنئة مع ذكرى ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 19 نوفمبر، وهي المناسبة التي تشهد تداول رسائل التهنئة من جانب شخصيات عامة ومتابعين، تتضمن الأمنيات له بالصحة والتوفيق.



