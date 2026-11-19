كشف الإعلامي سيف زاهر خبر تفوق محمد صلاح على ليونيل ميسي واحتلاله المركز الثالث في تصنيف أفضل لاعبي العالم.

وكتب سيف زاهر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

«محمد صلاح يتفوق على ميسى ويحتل المركز الثالث فى تصنيف أفضل لاعبى العالم».

حيث واصل النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب طرابزون سبور التركي، تألقه في التصنيفات العالمية، بعدما تفوق على الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، في أحدث تصنيف لأفضل 50 لاعبًا ينشطون خارج الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

واحتل محمد صلاح المركز الثالث في التصنيف الأسبوعي الصادر عن حساب «Football Ranked»، وفقًا لنظام تقييم «ELO»، بعدما جمع 1778 نقطة، ليؤكد حضوره بين أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

كما جاء النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم جالاتا سراي التركي، في صدارة التصنيف برصيد 1789 نقطة، بينما احتل المكسيكي جوليان كينونيس، لاعب القادسية السعودي، المركز الثاني برصيد 1781 نقطة.

و في المقابل، تراجع ليونيل ميسي إلى المركز السادس برصيد 1754 نقطة، ليصبح متأخرًا عن النجم المصري بفارق 24 نقطة.

كما جاء أولي واتكينز، مهاجم الهلال السعودي، في المركز الرابع برصيد 1765 نقطة، بينما احتل البلجيكي براندون ميخيله المركز الخامس برصيد 1757 نقطة.

ويعتمد تصنيف «ELO» على نظام تقييم رقمي يأخذ في الاعتبار نتائج المباريات ومستوى المنافسين والأداء، ويقتصر على اللاعبين المحترفين خارج الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى