وجه سعد سمير نجم النادي الأهلي السابق ومدير الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، رسالة دعم لسيد عبدالحفيظ، عضو مجلس إدارة الأهلي

ونشر سعد سمير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "بعيدًا عن الكورة والمكسب والخسارة والنجاح والفشل، والصراعات اليومية الوهمية اللي بنعيش فيها".

وأضاف: "أوقات بننسى إننا بني آدمين، وإن فيه حاجات وقيم إنسانية المفروض تكون هي الأهم في حياتنا، علشان كده، كابتن سيد عبدالحفيظ إنسان قبل ما يكون مسؤول".



واختتم : "في مواقف كتير ناس تعرفها، ومواقف أكتر ناس متعرفهاش، بتتعمل بحب وإنسانية كبيرة جدًا، ومن غير انتظار لأي مقابل، وده مش غريب على إنسان نضيف فعلًا".