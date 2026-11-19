كرّم الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فريق MuseWay من قسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها، بعد فوزه بالمركز الأول في مسابقة تحدي الابتكار الرقمي، ضمن مبادرة "دولة الابتكار"، ومنحه جائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وذلك تقديرًا لمشروعه المبتكر الذي يوظف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير تجربة زيارة المتحف المصري الكبير.



ويهدف مشروع MuseWay إلى تقديم تجربة رقمية متكاملة لزوار المتحف المصري الكبير، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة لتسهيل رحلة الزوار داخل المتحف، وجعل استكشاف الحضارة المصرية أكثر تفاعلًا وسلاسة وثراءً، بما يتيح تجربة مرنة تناسب الزوار من مختلف الثقافات والجنسيات، وتجمع بين المعرفة والاستكشاف.



وجاء فوز فريق جامعة بنها وسط منافسة قوية شهدت مشاركة 244 مشروعًا من 77 جامعة، تأهل منها 30 مشروعًا إلى المرحلة النهائية، ونظم المسابقة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالتعاون مع معهد إعداد القادة.



من جانبه، أعرب الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن فوز الفريق يعكس ما يمتلكه طلاب الجامعة من إبداع وقدرة على توظيف التكنولوجيا في تقديم حلول مبتكرة تخدم المجتمع وتدعم الاقتصاد المعرفي.



وأضاف " الجيزاوي" أن الجامعة تحرص على دعم الأفكار الطلابية وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتطوير والتطبيق، وتعزيز مشاركة الطلاب في المسابقات والمبادرات التي تتيح لهم عرض ابتكاراتهم على المستوى الوطني.



ويضم الفريق الفائز الطلاب: يوسف شوقي أمين، ويحيى هاني شاكر، ويوسف أحمد عبدالفتاح، ومحمود عبد المنعم، وريم عماد أحمد نصر، وأسماء عبد القادر، وآلاء نبيل السعيد، وياسمين عاطف عفيفي، وجميعهم من قسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها.



ويأتي هذا الفوز امتدادًا لنجاح الفريق في ماراثون مشروعات التخرج 2026 بجامعة بنها، حيث حصل على المركز الأول، ليواصل الفريق تحقيق الإنجازات في مجال الابتكار الرقمي وتوظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمع.