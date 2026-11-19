شنّ مجلس مدينة طوخ بمحافظة القليوبية حملة ميدانية لرفع إشغالات المراجيح والألعاب من الشوارع، وإحباط محاولة إقامة احتفالات من شأنها إعاقة حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين، وذلك في إطار جهود إعادة الانضباط إلى الشارع والحفاظ على السيولة المرورية.



جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، وبإشراف المهندس وائل جمعة، رئيس مركز ومدينة طوخ، حيث استهدفت إزالة الإشغالات التي تعوق حركة المركبات والمشاة، والتصدي لأي محاولات لاستغلال الطريق العام في إقامة أنشطة أو احتفالات تؤثر على حركة السير.

وأكد مجلس مدينة طوخ استمرار الحملات الميدانية للتصدي لكافة صور الإشغالات، والتأكيد على حق المواطنين في استخدام الطريق العام بشكل آمن، وعدم السماح بأي ممارسات تؤدي إلى تعطيل الحركة المرورية أو الإضرار بمصالح المواطنين.