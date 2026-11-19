كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي عن تفاصيل الحضور الجماهيري لمباراتي الأهلي والزمالك، إلى جانب نقل مواجهتي الفريقين من استاد القاهرة الدولي، بسبب أعمال الصيانة التي يشهدها الملعب خلال الفترة المقبلة.

وقالت ريهام حمدي، في تصريحاتها ببرنامج «ملعب ON»، إن مباراة الأهلي المقبلة ستشهد حضور 42 ألف مشجع، بواقع 40 ألفًا لجماهير الأهلي، و2000 مشجع للفريق الضيف، على غرار الأعداد التي أعلنها نادي الزمالك لمباراته المقبلة.

وأضافت أن نادي الزمالك أعلن تخصيص 42 ألف تذكرة لمباراته، منها 40 ألفًا لجماهير الزمالك، و2000 تذكرة لجماهير الفريق المنافس، مشيرة إلى أن الأهلي سيحصل على العدد نفسه من الجماهير خلال مباراته المقبلة.

وأوضحت الناقدة الرياضية أن مواجهتي الأهلي أمام بترول أسيوط، والزمالك أمام طلائع الجيش، اللتين كان من المقرر إقامتهما على استاد القاهرة الدولي، تم نقلهما رسميًا إلى ملاعب أخرى، بسبب إغلاق الاستاد لإجراء أعمال الصيانة.

وأكدت أن مباراة الأهلي وبترول أسيوط ستقام على استاد السلام، فيما تقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش على استاد هيئة قناة السويس، بعد نقل المواجهتين من استاد القاهرة الدولي بسبب أعمال الصيانة.