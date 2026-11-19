أشاد عمار عمور، نجم منتخب الجزائر السابق، بالمستوى الذي قدمه نذير بو علي، مهاجم الأهلي، مؤكدًا أنه من المهاجمين المميزين وظهر بصورة جيدة مع منتخب الجزائر خلال منافسات كأس العالم.

مهاجم الاهلي

وقال عمور في ظهوره عبر تطبيق زووم ببرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، إن نذير بو علي يمتلك إمكانيات هجومية مميزة، ونجح في تقديم مستويات جيدة بقميص منتخب الجزائر، مشيرًا إلى أنه يرى اللاعب أفضل من منصف بقرار، مهاجم الأهلي.

وأضاف نجم الجزائر السابق أن منصف بقرار لم يتمكن حتى الآن من التأقلم بالشكل المطلوب مع الأهلي، في الوقت الذي يرى فيه أن نذير بو علي يمتلك أفضلية من حيث المستوى والإمكانيات.

وتطرق عمور إلى مواجهة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين في ظل أهمية المواجهة والمنافسة بينهما.