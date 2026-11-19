علَقَ كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق على رحيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن عن منصبه خلال الأيام الماضية وتعيين علي ماهر بدلاً منه.

وقال كرم كردي في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية TeN: قرار اتحاد الكرة برئاسة هاني ابو ريدة، بإقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، صائب، نظراً للأزمات العديدة التي آثارها خلال الفترة الماضية وتصريحاته المثيرة للجدل ضد العديد من لاعبي المنتخب، وعلى رأسهم محمد صلاح ومحمد الشناوي ومصطفى محمد، وغيرهم.

وأضاف: كان يجب اتخاذ قرار إقالة حسام حسن من تدريب المنتخب الوطني بعد مباراتي مالاوي نظراً لضيق الوقت، وعدم تشتيت اللاعبين وإدخالهم في أجواء بعيدة عن كرة القدم، وكذلك عدم تحميل علي ماهر المدير الفني الجديد مسؤولية التعثر في أي من المباراتين.

عروض لحسام حسن

تلقى حسام حسن المدير الفني السابق لمنتخب مصر الوطني السابق العديد من العروض لتدريب المنتخبات العربية في قادم الأيام.

كان اتحاد الكرة توجه بالشكر إلى حسام حسن وجهازه المعاون وفك الإرتباط لتدريب منتخب مصر الوطني وذلك قبل مباراتي مالاوي فى تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

وأفادت المصادر أن حسام حسن تلقى عرضا من الاتحاد الكويتي لكرة القدم لتدريب منتخب الكويت وكذلك المنتخب السوري.

أوضحت المصادر أن حسام حسن مدرب منتخب مصر السابق يدرس عروض تدريب المنتخبات العربية في ظل تأجيل انطلاق بطولة كأس آسيا من شهر يناير القادم إلى شهر نوفمبر 2027.

أفادت المصادر أن حسام حسن لديه تحفظ على تدريب منتخب الجزائر بسبب عامل اللغة والتواصل مع لاعبو محاربو الصحراء لاسيما وأن غالبيتهم من المحترفين بمختلف الدوريات الأوروبية.