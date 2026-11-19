أكد شريف عبد الفضيل، نجم الكرة المصرية السابق ومدرب منتخب مصر للشباب، أن محمد صلاح يستحق الاحتفاء بما يحققه من إنجازات وأرقام قياسية، مشددًا على ضرورة دعم نجوم الكرة المصرية والاحتفال بأساطيرها بعيدًا عن إثارة الجدل.

محمد صلاح

وقال شريف عبد الفضيل، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إن الأرقام القياسية وجدت لكي تتحطم، مشيرًا إلى أن محمد صلاح اعتاد تحقيق الإنجازات وكسر الأرقام في مختلف المحطات الكروية التي خاضها.

وأضاف أن صلاح نجح في تقديم مستويات مميزة وتحقيق أرقام لافتة خلال تجربته في الدوري الإنجليزي، كما واصل تألقه في محطاته الكروية الأخرى، مؤكدًا أن النجم المصري يعشق تحطيم الأرقام القياسية.

وأوضح مدرب منتخب مصر للشباب أن وصول محمد صلاح إلى تسجيل 70 هدفًا بقميص المنتخب الوطني يستحق الاحتفال والفخر، خاصة بعدما تمكن من تحطيم الرقم القياسي للكابتن حسام حسن، الذي وصفه بأحد أساطير الكرة المصرية التي تربت عليها الأجيال، مطالبًا الجميع بالاحتفاء بنجوم مصر وأساطيرها دون الدخول في مقارنات تثير الجدل.

وعن نتيجة مواجهة منتخب مصر ومالاوي في الجولة الرابعة، أوضح شريف عبد الفضيل أن علي ماهر أدار مباراة الجولة الثالثة بواقعية كبيرة، ونجح في تحقيق الفوز، بينما شهدت المواجهة الثانية اعتمادًا أكبر على تأمين منطقة وسط الملعب، في ظل الظروف الصعبة التي أحاطت بالمباراة.

وأشار إلى أن ظروف الملعب والمناخ، إلى جانب شكوى اللاعبين من سوء أرضية الملعب، أثرت على حسابات الجهاز الفني، وتسببت في تأخر مشاركة هيثم حسن خلال اللقاء.

وأضاف عبد الفضيل أن المنتخب المنافس لم يكن بالمستوى المطلوب، لكنه شدد في الوقت نفسه على وجود حالة من الرعونة في التعامل مع بعض الفرص، مشيرًا إلى فرص محمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش، والتي كانت من الفرص الحقيقية التي كان يجب استغلالها.

وأكد أن المباريات التي تقام في الملاعب الإفريقية تتطلب تركيزًا كبيرًا وضرورة استغلال أنصاف الفرص، موضحًا أن علي ماهر تدخل خلال اللقاء بإجراء عدد من التبديلات، كما أشار إلى رغبة حمزة عبد الكريم في التسجيل، والتي جعلته يتعامل مع بعض الفرص بنوع من الاستعجال.

وفيما يتعلق بملف المحترفين، كشف شريف عبد الفضيل عن محاولات الجهاز الفني لمنتخب الشباب ضم حمزة عبد الكريم إلى صفوف منتخب الفراعنة الصغار، مؤكدًا أنه تحدث مع اللاعب خلال المعسكر الأخير.

وأضاف أنه يأمل في الاستفادة من إمكانيات حمزة عبد الكريم خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية أو كأس العالم للشباب على الأقل، مشيرًا إلى أنه عقد جلسة مع اللاعب خلال المعسكر الأخير، وتحدث معه بشأن الانضمام للمنتخب، على أن تتضح الصورة خلال الفترة المقبلة.

كما كشف مدرب منتخب مصر للشباب عن محاولات التواصل مع يونس إبراهيم، لاعب برايتون الإنجليزي، لإقناعه بالانضمام إلى صفوف المنتخب، موضحًا أن الجهاز الفني حاول فتح قنوات اتصال معه، لكن لم تكن هناك استجابة حتى الآن.