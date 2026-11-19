تحدث الإعلامي محمد شبانة عن إطلاق اسم محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول السابق، على أحد شوارع مدينة طرابزون التركية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تكريمًا كبيرًا للنجم المصري وتعكس مكانته خارج حدود مصر.

محمد صلاح

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "هناك شارع في تركيا أصبح يحمل اسم محمد صلاح، وتحديدًا في منطقة يومرا بمدينة طرابزون، بحي كاش أوستو، وتم اعتماد اسم النجم المصري على أحد الشوارع، وظهر بالفعل على تطبيقات الخرائط والملاحة باسم محمد صلاح سوكاجي".

وأضاف: "هذه من الأشياء التي تجعلنا نشعر بالفخر، لأن إطلاق اسم لاعب على أحد الشوارع ليس أمرًا عابرًا، لكنه تكريم سيظل موجودًا لسنوات وعقود طويلة".

وتابع: "محمد صلاح سيظل اسمه موجودًا في تركيا، حتى بعد اعتزاله، وسيظل كل من يمر بهذا الشارع يتذكر نجمنا المصري، وهذا مصدر فخر مستمر لنا وللكرة المصرية".

واختتم شبانة حديثه بالتأكيد على أن إطلاق اسم محمد صلاح على أحد شوارع تركيا يعكس قيمة اللاعب ومكانته، والنجاحات التي حققها وجعلته يحظى بتقدير خارج حدود مصر.