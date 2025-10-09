موعد وتفاصيل حفل وائل كفوري واليسا ضمن فعاليات موسم الرياض

كشف معالي المستشار تركي ال شيخ عن حفل جديد منتظر للنجوم إليسا ووائل كفوري يوم ٢٤ اكتوبر ضمن فعاليات موسم الرياض.

وكتب تركي آل شيخ عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك ، حفلة مميزة تجمع الفنانة إليسا والفنان وائل كفوري يوم 24 أكتوبر على مسرح أبو بكر سالم ضمن موسم الرياض، تُطرح التذاكر يوم 14 أكتوبر الجاري.

أحدث أغاني وائل كفوري

أطلق النجم وائل كفورى، أغنيته الوطنية الجديدة "راجعين"، تزامنًا مع افتتاح حفلاته الصيفية فى لبنان، وذلك خلال حفله فى مهرجانات الأرز الدولية، حيث افتتح الحفل بهذه الأغنية.

أغنية راجعين

أغنية "راجعين" من كلمات الشاعر منير بو عساف، وألحان وتوزيع الموسيقى بلال الزين، ومن إنتاج وائل كفورى ومن تنفيذ شركة And Beyond ومن توزيع شركة Digital Sound.

تميّزت أغنية "راجعين" بطابعها الوطني الحماسى، وقد جاءت بمثابة تحية خاصة للجمهور اللبنانى.. وتُعتبر الأغنية إصدارًا مستقلًا عن ألبومه الجديد “WK 25”.

حفلات إليسا

وعلى صعيد متصل، تستعد الفنانة إليسا، لإحياء حفل غنائي على مسرح دبي أوبر، في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 3 نوفمبر المقبل، ضمن سلسلة حفلات أخر العام.

وروجت الشركة المنظمة لحفل إليسا، في دبي، للحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ألبوم إليسا

في سياق آخر، حققت النجمة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرًا بعد طرحها ألبوم "أنا سكتين" عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة.

وحققت أغنية "أنا سكتين" التي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وهو ما جعلها الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي، وقد وصف الجمهور الأغنية بأنها تعبر عن مشاعر الفتيات، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.